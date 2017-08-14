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Массовые беспорядки в Шарлотсвилле имеют глубокую и многослойную подоплеку и очень похожи на провокацию. На первый взгляд, все просто: власти города решили снести статую генерала Ли как символ расизма, но в город съехались неонацисты - они и учинили побоище, напав на участников контрпротеста. Но это поверхностное описание случившегося.

Генерал Роберт Ли, конечно, ни в коей мере не символизирует расизм. У него был неоднозначный взгляд на рабство. Он выступал против отделения южных штатов. Президент Линкольн, как известно, предлагал ему возглавить армию Союза. Вместо этого он вышел в отставку и принял на себя командование вооруженными силами своего родного штата Вирджиния.

Но все это не имеет ровно никакого значения. Ведь и флаг Конфедерации первоначально не был символом расового угнетения. Его испоганили ку-клукс-клан и неонацисты, сделав своим знаменем. И с этим теперь уже ничего не поделаешь.

Конная статуя Ли стоит в Шарлотсвилле с 1924 года и все это время никому не мешала. Инициатором ее сноса стал член городского совета и вице-мэр, афроамериканец Уэс Беллами. По его настоянию горсовет в мае 2016 года назначил для изучения вопроса комиссию, которая пришла к выводу, что памятник нужно либо перенести в другое место, либо видоизменить так, чтобы он включал "правильную историческую информацию". Однако в феврале этого года совет неожиданно проголосовал за снос. В марте защитники статуи обратились в суд с иском об отмене этого решения на основании закона штата от 1902 года об охране военных монументов. 2 мая судья Ричард Мур приостановил снос статуи на шесть месяцев - за это время суд должен был принять окончательное решение по иску.

13 мая защитники памятника провели свою первую факельную акцию. Ее участники кричали "хайль Трамп" и "Россия - наш друг". В тот раз обошлось без инцидентов. Ответная акция сторонников сноса состоялась на том же месте на следующий день. Мэр города Майк Сингер, видимо, не слишком обеспокоенный происходящим, опубликовал заявление о том, что организаторы протеста стремятся "вселить страх в меньшинства, подобно тому как это делал в былые времена ку-клукс-клан".

И будто накликал. 8 июля в Шарлотсвилле состоялось новое мероприятие, теперь уже с участием ку-клукс-клана во всей красе - в белых и черных балахонах с соответствующими атрибутами. Отцы города убеждали жителей оставаться дома, дабы не привлекать внимание к акции, но никого не убедили. Клановцев было около 50 человек, протестующих против их шествия - более тысячи. Столкновения избежать не удалось. Полиции пришлось применить слезоточивый газ, 22 человека были задержаны.

Так что акция 12 августа была уже третьей и самой масштабной. Власти разрешили провести ее, но не в парке Освобождения, где стоит статуя генерала Ли, а в другом месте. В ответ организаторы вчинили иск в федеральном окружном суде, утверждая, что городские власти нарушили их конституционное право на свободу выражения мнений, и предупредив, что акция состоится рядом с памятником независимо от решения суда. Суд согласился с истцами.

Губернатор Вирджинии Терри Маколифф успокоил горожан заявлением о том, что безопасность будет обеспечена полицией, национальной гвардией и службой по чрезвычайным ситуациям, и снова призвал тех, кто намерен присоединиться к участникам акции или к их противникам, "рассмотреть альтернативные планы". Этот призыв пропал втуне. Белые расисты на радостях устроили факельное шествие в кампусе местного университета. Там произошли их первые стычки с оппонентами. Наутро и те и другие в еще большем количестве прибыли в парк Освобождения. Вскоре события вышли из-под контроля.

Губернатор Маколифф теперь оправдывается: многие демонстранты были вооружены, и полиция "отлично справилась" со своей задачей в этой "очень деликатной ситуации". Но другие очевидцы утверждают, что полиция долго не вмешивалась в события и безучастно наблюдала за происходящим, когда уже пролилась кровь. Похоже, полицейские и другие начальники проявили позорную, если не преступную, некомпетентность.

О тех, кого пресса называет собирательным существительным "антифа", надо говорить отдельно. Это далеко не мирные демонстранты - кто их вожаки и спонсоры, не вполне понятно. 1 февраля в кампусе Калифорнийского университета в Беркли они явились незваными гостями на мирной акции протеста студентов и стали нападать на людей в толпе, бросать камни в полицию и устраивать поджоги. Президент Трамп назвал их тогда "профессиональными анархистами, головорезами и платными участниками протеста", мешающими сделать Америку великой снова.

Вожди неонацистов известны хорошо. Это прежде всего Джейсон Кесслер - 34-летний житель Шарлотсвилла, блогер и лидер организации "Единство и безопасность для Америки", защищающей, по его словам, западную цивилизацию. Он объявил личную вендетту вице-мэру Уэсу Беллами, обвиняя его в коррупции и казнокрадстве. Именно Кесслер значится организатором неонацистских акций в Шарлотсвилле и подателем судебных исков против решений городских властей. Но есть ощущение, что он просто исполнитель, если угодно, зицпредседатель.

Гораздо более интересный персонаж - Ричард Спенсер, издатель и президент вашингтонского "Института национальной политики". Он уже попадал в поле зрения русскоязычной прессы. Отмечались, в частности, его единомыслие с "главным стратегом" Белого Дома Стивом Бэнноном и тот факт, что его бывшая жена Нина Куприянова переводила на английский труды Александра Дугина. Она не только переводчик, но и, по собственному определению, "независимый политический аналитик".

Есть основания полагать, что Бэннон тоже знаком с опусами Дугина. В одном из своих выступлений он цитировал любимого дугинского мыслителя Юлиуса Эволу и призывал внимательно присмотреться к Владимиру Путину как к спасителю иудео-христианской цивилизации. А теория Бэннона о "государстве в государстве" (истеблишменте, окопавшемся в федеральных органах власти и саботирующем политику президента Трампа) явно перекликается с дугинским учением о "шестой колонне" - тайных врагах президента Путина "внутри политического режима".

В таком контексте понятно, почему проповедники превосходства белых в Америке считают Россию своим другом.

От Ричарда Спенсера тянется нить к другому советнику президента - Стивену Миллеру. Спенсер и Миллер - однокашники, оба учились в Университете Дьюка. Когда Дональд Трамп назначил Миллера своим советником, Спенсер приветствовал это назначение. И хотя Миллер еврей, он в полной мере оправдал надежды неонацистов. Именно он был автором указа Трампа о запрете въезда в США граждан мусульманских стран, который был отменен несколькими судами. Именно Миллер представлял недавно журналистам новый иммиграционный закон, существенно ограничивающий легальную иммиграцию. А когда один из журналистов попытался вступить с ним в дискуссию, заявил, что взгляды этого журналиста страдают "космополитической предвзятостью в шокирующей степени". Известному обозревателю пришлось напомнить президентскому советнику, что в Советском Союзе "безродными космополитами" называли именно евреев.

Стоит ли удивляться в этих обстоятельствах, что Дональд Трамп, осуждая насилие в Шарлотсвилле, не назвал вещи своими именами? Как сказал, обращаясь к президенту, прибывший на акцию бывший вождь ку-клукс-клана Дэвид Дьюк: "Я бы порекомендовал вам внимательно посмотреть в зеркало и вспомнить, что именно белые американцы, а не радикальные леваки сделали вас президентом". По словам Дьюка, именно он и его сторонники занимаются исполнением предвыборных обещаний Трампа.