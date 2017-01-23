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Роспотребнадзор заблокировал в блоге "Вскрывай вены ножницами" на хостинге Tumblr страницу с цитатой из романа Эриха Марии Ремарка "Три товарища". Об этом сообщает "Роскомсвобода". Решение было принято 16 января, в реестр запрещенных сайтов страницу внесли 20-го числа.

Речь идет о следующем фрагменте: "Жизнь - это болезнь, и смерть начинается с самого рождения. В каждом дыхании, в каждом ударе сердца уже заключено немного умирания - все это толчки, приближающие нас к концу".

Этот афоризм широко популярен в Рунете - он помещен на десятках сайтов, причем доступ к этим ресурсам не ограничен. В самом блоге "Вскрывай вены ножницами" цитата целиком отображается на главной странице, которая также не заблокирована.

Причина решения, принятого чиновниками, непонятна. Роспотребнадзор блокирует множество ресурсов на том основании, что они якобы пропагандируют суицид. Однако в афоризме Ремарка о суициде не говорится.