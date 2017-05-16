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Три человека погибли, еще девять пострадали при взрыве бытового газа в четырехэтажном жилом доме в Советском районе Волгограда. Об этом сообщает Интерфакс.

В результате взрыва в здании, находящемся на Университетском проспекте, частично обрушился третий подъезд дома. По данным источника агенства, в результате взрыва было разрушено 16 квартир. Оказались повреждены квартиры на всех этажах дома, во всех комнатах из окон вылетели стекла.

Как уточняет РИА, сообщение о взрыве поступило в МЧС в 13.06. На месте происшествия работают более 120 человек и 40 единиц техники, дежурят десять бригад скорой помощи. Движение рядом с домом перекрыли.

Причиной взрыва в жилом доме стала утечка бытового газа, произошедшая в результате несанкционированных работ, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. "По предварительным данным, взрыв произошел в результате попытки предпринимателя осуществить несанкционированную врезку в газопровод", - сказал глава региона.

Губернатор отметил, что в доме 45 квартир, в которых зарегистрировано 97 человек, в том числе шестеро детей.

Одному из очевидцев взрыва удалось спасти ребенка и двоих мужчин, передает "Блокнот Волгограда". Издание опубликовало видеосъемку с места происшествия.

6 ноября прошлого года шесть человек погибли и девять пострадали при взрыве газа в жилом доме в Иванове. Жертвами трагедии стали двое мужчин, трое женщин и девочка 4 лет.