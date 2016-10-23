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новость Взрыв в Рязани

В Рязани при взрыве газа в жилом доме погибли три человека
23.10.2016
Спасательные работы в Рязани. Фото: mchs.gov.ru
Спасательные работы в Рязани. Фото: mchs.gov.ru
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В Рязани при взрыве бытового газа в десятиэтажном жилом доме погибли три человека, сообщает пресс-служба регионального МЧС. Еще 13 человек получили ранения, пятеро из них госпитализированы.

Взрыв произошел в 4:36 утра. Полностью разрушено семь квартир. В МЧС опасались, что под завалами могут находиться еще пострадавшие. Однако эта информация не подтвердилась. "Разрушенные и поврежденные квартиры обследовали три кинологических расчета. Обследование показало, что, скорее всего, людей под завалами нет", - заявил представитель МЧС.

В ликвидации последствий катастрофы участвуют 207 человек и 46 единиц техники. Проводится разбор завалов. Для работы на верхних этажах применяются коленчатые подъемники и другая специализированная техника.

После взрыва из поврежденного подъезда дома были эвакуированы 57 человек. Сейчас они находятся в пункте временного размещения, открытого на базе соседней школы. По словам представителя МЧС, людей обеспечивают водой, горячим питанием, медицинской и психологической помощью. В пресс-службе городской администрации сообщили, что создан оперативный штаб при губернаторе Рязанской области. Там отметили, что администрация подготовила для размещения жителей квартиры маневренного фонда и места в гостинице Рязанского института развития образования.

Приоритетная версия взрыва - утечка газа. "Предварительный анализ ситуации и первоначальные следственные действия дают основания следствию на данный момент рассматривать в качестве приоритетной версии утечку бытового газа", - сообщили в СКР.

В воскресенье в городе Ялуторовск Тюменской области из-за взрыва бытового газа пострадали четыре человека, сообщает Интерфакс. "В 8:55 поступило сообщение о хлопке бытового газа в двухэтажном доме на восемь квартир в городе Ялуторовск. В результате происшествия пострадали четыре человека - трое жильцов и один прохожий, которого задели осколки. Пожара из-за хлопка не было", - заявил представитель пресс-службы МЧС региона.

По его словам, все пострадавшие доставлены в больницу Ялуторовска, степень тяжести полученных ими травм уточняется. Детей среди пострадавших нет. Из дома было эвакуировано 23 человека, в том числе девять детей.

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23.10.2016

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