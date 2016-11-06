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Пять человек погибли при взрыве газа в жилом доме в Иванове. Об этом сообщается на сайте областного УМЧС. Жертвами стали один мужчина, трое женщин и девочка 4 лет.

По информации Интерфакса, девять человек пострадали. Четверо госпитализированы; из них по крайней мере трое доставлены в областную больницу в тяжелом состоянии.

Четверых погибших и по крайней мере часть пострадавших спасатели извлекли из-под завалов.

Сообщение об инциденте поступило в МЧС в 4:15 утра. Взрыв произошел в двухэтажном кирпичном доме по ул. Минской, 63б, где были прописаны 19, а фактически проживал 21 человек. Обрушились две квартиры на втором этаже и кровля.

Эвакуировано, по разным данным, от 13 до 15 человек, которые не пострадали. Их поселили в гостинице "Иваново", где открыт пункт временного размещения.

СКР возбудил дело по части 3 статьи 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), предусматривающей до 10 лет колонии. Наряду с жильцами дома следователи допрашивают коммунальщиков и газовщиков. Изымается техническая документация.

Губернатор региона Павел Коньков рассказал со ссылкой на власти областного центра, что семьям погибших будет выплачено по 150 тысяч рублей, а пострадавшим - по 100 тысяч.