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В результате взрыва газового баллона в переходе станции метро "Коломенская" в Москве пострадали шесть человек. Как передает ТАСС, об этом сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета по Москве.

"При проведении ремонтных работ вблизи одной из станций московского метрополитена произошел хлопок газа. В результате пострадали шесть человек, двое из которых госпитализированы в медицинские учреждения", - сказал собеседник агентства.

СКР проводит доследственную проверку случившегося. На месте происшествия работают следователи, которые опрашивают очевидцев.

По информации правоохранителей, криминальной подоплеки в ЧП нет. Причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона при проведении сварочных работ.

В результате взрыва разрушены металлические конструкции и выбиты стекла в переходе, где проводились ремонтные работы. В пресс-службе метрополитена заявили, что происшествие не отразилось на работе столичной подземки.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве РБК уточнили, что после разгерметизации газового баллона у входа в вестибюль, который находится на реконструкции, произошло возгорание. "Пожар ликвидирован в 9:44. Там никого не было, кроме рабочих. Есть пострадавшие", - сообщил представитель МЧС.