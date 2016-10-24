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новость Число жертв взрыва газа в жилом доме в Рязани возросло до семи

24.10.2016
Спасательные работы в Рязани. Фото: mchs.gov.ru
Спасательные работы в Рязани. Фото: mchs.gov.ru
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В Рязани под завалами дома, частично обрушившегося в результате взрыва газа, обнаружены еще четыре тела. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

"Сегодня в результате поисковых работ обнаружены останки четырех жителей дома", - сказал источник. Таким образом, общее число жертв катастрофы достигло семи человек.

Источник в службе "Скорой помощи" города подтвердил эту информацию. "По уточненным данным, скончалось семь человек. Различные травмы получены 13 жильцами", - сказал он.

В воскресенье в 4:36 утра в десятиэтажном жилом доме произошел взрыв бытового газа. Было полностью разрушено семь квартир. Сообщалось о троих погибших и 13 пострадавших. Сотрудники МЧС обследовали завалы с помощью поисковых собак. "Разрушенные и поврежденные квартиры обследовали три кинологических расчета. Обследование показало, что, скорее всего, людей под завалами нет", - заявил представитель МЧС.

Однако позже поступили сообщения, что не установлено местонахождение четверых жильцов, с которыми не могли связаться родственники.

После взрыва из поврежденного подъезда дома были эвакуированы 57 человек. В пресс-службе городской администрации сообщили, что создан оперативный штаб при губернаторе Рязанской области. Там отметили, что администрация подготовила для размещения жителей квартиры маневренного фонда и места в гостинице Рязанского института развития образования.

Приоритетная версия взрыва - утечка газа. Возбуждено дело по части 3 статьи 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). "В ходе расследования уголовного дела следователи также проверят факты обращений жильцов дома в части ненадлежащего обеспечения квартир теплоснабжением, самостоятельного установления гражданами газового оборудования. Для этого приняты меры к изъятию из соответствующих коммунальных организаций, обслуживающих данный дом, а также муниципальных органов, документов, отражающих сведения о состоянии дома, работе его газовой системы", - говорилось в сообщении пресс-службы СКР.

В связи с катастрофой в Рязани был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

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24.10.2016

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