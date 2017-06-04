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В Лондоне полиция арестовала 12 человек по подозрению в причастности к субботнему теракту. Об этом сообщается на сайте столичной полиции.

Сотрудники антитеррористической службы полиции проводили задержания в районе Баркинг на востоке Лондона. Там же в нескольких местах продолжаются обыски.

О личностях задержанных пока ничего не сообщается.

Накануне вечером в Лондоне был совершен третий теракт за последние три месяца. Около 22 часов на Лондонском мосту фургон стал давить прохожих. Доехав до рынка Боро, трое террористов с ножами выскочили из машины и устроили резню. Несколько минут спустя полицейские застрелили преступников. На террористах были фальшивые "пояса шахидов" без взрывчатки.

В результате теракта погибли 7 человек, не считая убитых террористов. В больницы были доставлены 48 человек, многие из них в критическом состоянии. Ответственность за атаку пока не взяла на себя ни одна террорическая группировка.

22 марта шесть человек, включая нападавшего, погибли и 50 были ранены в результате нападения около здания парламента. Террорист Халид Масуд на автомобиле врезался в прохожих на Вестминстерском мосту, затем вышел из машины и с ножом побежал к парламенту, где был застрелен полицейскими.

22 мая 22 человека погибли и 116 были ранены в результате взрыва, устроенного смертником на "Манчестер-Арене". Нападавший - 22-летний Салман Абеди - взорвал самодельную бомбу в фойе концертного зала, когда зрители расходились после выступления американской поп-певицы Арианы Гранде.

Как отметила премьер-министр Британии Мэй, с конца марта британские спецслужбы предотвратили 5 терактов.