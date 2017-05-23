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Полиция Манчестера задержала двух подозреваемых в причастности к теракту на стадионе Manchester Arena. Об сообщается в твиттере ведомства.

Оба задержания прошли на юге города: одно в районе Фоллоуфилд, другое - в районе Уолли-Рейндж. В Фоллоуфилде полиция провела контролируемый взрыв.

Как передает The Guardian, подозреваемый из Уолли-Рейнджа был задержан в своей квартире.

Имена подозреваемых не раскрываются. Из сообщения полиции известно лишь, что одному из задержанных 23 года.

Личность смертника уже установлена. Как сообщает CBS News, это 23-летний Салман Абеди. Как отмечается, ранее он уже попадал в поле зрения правоохранителей.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, сообщает Daily Mail, охарактеризовала действия смертника как проявление "ужасающей тошнотворной трусости".

Днем во вторник вооруженная полиция задержали некоего человека в торговом центре Arndale. При этом из-за слухов о заложенной бомбе в здании поднялась паника, сотни людей выбежали наружу. Другие источники сообщали, что из Arndale выходили люди с поднятыми руками. Позже правоохранители сообщили, что задержание в торговом центре не имеет отношения к теракту.

Взрыв на Manchester Arena произошел в понедельник вечером во время концерта американской певицы Арианы Гранде. На стадионе находились около 21 тысячи человек, среди которых было много детей. Дети есть и в числе жертв теракта. Всего погибли 22 человека, еще 59 получили ранения.

Нынешняя атака - самый смертоносный теракт в Британии после акции четырех исламистов-смертников, совершенной в июле 2005 года на лондонском транспорте, - тогда погибли 52 человека.

Ответственность за преступление взяло на себя "Исламское государство".