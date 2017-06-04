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Также: Террор, Европа, Происшествия, Мир, Политика | Персоны: Тереза Мэй, Эмманюэль Макрон, Ангела Меркель, Дональд Трамп

новость Теракт в Лондоне: шестеро погибших

04.06.2017
Полиция в баре на Лондонском мосту в первые минуты после теракта. Кадр @Yatsey17
Полиция в баре на Лондонском мосту в первые минуты после теракта. Кадр @Yatsey17
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Жертвами теракта в центре Лондона стали шестеро прохожих, все трое террористов убиты, говорится в заявлении полиции. Ранены более 20 человек.

В субботу вечером около 22 часов белый фургон начал давить прохожих на Лондонском мосту. Машина доехала до расположенного рядом рынка Боро, из нее вышли трое преступников с ножами и ранили нескольких человек, включая полицейского. Пока не уточняется, сколько человек погибли под колесами и сколько - от ножевых ранений.

Полиция застрелила нападавших через восемь минут после первого звонка о происшествии на мосту, говорится в официальном сообщении. На террористах были надеты муляжи "поясов шахидов", не содержавшие взрывчатки.

В тот же вечер стало известно о нападении с ножом в районе Воксхолл, однако Скотленд-Ярд заявил, что этот эпизод не связан с терактом.

В баре на Лондон-бридж в первые минуты после теракта. Полиция просит посетителей лечь на пол:

Еще одна съемка очевидца: действия полиции после теракта

Премьер-министр Тереза Мэй сразу же заявила, что речь идет о теракте, и срочно приехала на Даунинг-стрит, где в воскресенье проведет экстренное заседание правительства.

В первые часы после теракта сочувствие и солидарность с лондонцами выразили президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, генсек НАТО Йенс Столтенберг, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Президент США Дональд Трамп предложил Британии любую помощь. "Мы должны быть умными, бдительными и жесткими. Нужно, чтобы суды вернули нам наши права. Нам нужен запрет на въезд как дополнительная мера безопасности", - написал Трамп в твиттере.

Это третий теракт в Британии за три месяца. 22 марта шесть человек, включая нападавшего, погибли и 50 были ранены в результате нападения около здания парламента. Террорист Халид Масуд на автомобиле врезался в прохожих на Вестминстерском мосту, затем вышел из машины и с ножом побежал к парламенту, где был застрелен полицейскими.

22 мая 22 человека погибли и 116 были ранены в результате взрыва, устроенного смертником на "Манчестер-Арене". Нападавший - 22-летний Салман Абеди - взорвал самодельную бомбу в фойе концертного зала, когда зрители расходились после выступления американской поп-певицы Арианы Гранде.

Комментарии 4 комментария | Оставить комментарий Обсудить
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