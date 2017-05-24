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новость Пока оседает дым

По делу о теракте в Манчестере арестованы четверо
24.05.2017
На месте теракта в Манчестере. Фото: manchestereveningnews.co.uk
На месте теракта в Манчестере. Фото: manchestereveningnews.co.uk
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По делу о взрыве на концерте в Великобритании арестованы четыре человека. Об этом сообщает Би-Би-Си со ссылкой на заявление полиции Большого Манчестера.

Брат предполагаемого террориста-смертника Исмаил Абеди был задержан во вторник. Еще троих подозреваемых задержали в среду. "Эта атака была более сложно организована, чем те, которые мы видели раньше. Скорее всего, он (террорист. - Ред.) - действовал не в одиночку", - заявила министр внутренних дел Эмбер Радд.

В среду премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о повышении уровня террористической угрозы в стране с "серьезного" до максимального "критического". Наравне с полицией патрулировать улицы британских городов будут 3800 военнослужащих, ко всем ключевым объектам инфраструктуры и туристическим достопримечательностям будет приставлена дополнительная охрана. В среду была отменена церемония смены караула в Букингемском дворце. Вестминстерский дворец закрыт для публики до дальнейшего уведомления.

Обнародованы имена девяти из 22 жертв теракта. Среди них восьмилетняя девочка Саффи Руссос. Погибли также два гражданина Польши, Марцин и Анжелика Клис. Некоторое время они жили в Йорке. Полиция установила личности всех погибших, но опубликует их только после того, как известит родственников.

По уточненным данным, в восьми больницах Манчестера остаются 64 раненых. 20 из них находятся в критическом состоянии. Среди раненых 12 детей в возрасте до 16 лет.

Взрыв на Manchester Arena произошел в понедельник вечером во время концерта американской певицы Арианы Гранде. На стадионе находились около 21 тысячи человек, среди которых было много детей. Мэй охарактеризовала действия смертника как проявление "ужасающей тошнотворной трусости".

Во вторник личность смертника была установлена. Это 23-летний Салман Абеди. Как отмечалось, ранее он уже попадал в поле зрения правоохранителей. Абеди родился в Британии, но его родители приехали в страну из Ливии, спасаясь от режима Каддафи. Отмечается, что в последнее время Абеди странно себя вел. В частности, одна из его знакомых сообщила изданию, что видела, как он за несколько недель до теракта громко скандировал арабские молитвы, стоя на улице. Сообщается, что незадолго до теракта Абеди побывал в Ливии.

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24.05.2017
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