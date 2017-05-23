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19 человек погибли и около 50 получили ранения в результате взрыва на стадионе Manchester Arena в центре Манчестера. Об этом сообщается в твиттере полиции Большого Манчестера. Reuters называет большее число раненых - 59 человек.

Инцидент произошел в понедельник поздно вечером сразу по окончании концерта американской певицы Арианы Гранде. Сигнал в полицию поступил примерно в 22:33 по местному времени (0:33 вторника по Москве). Концерт слушали около 21 тысячи человек; среди них было много детей.

Раненые распределены по шести больницам.

Предварительная версия случившегося - теракт. Если она подтвердится, взрыв в Манчестере станет самым смертоносным терактом в Британии с момента атаки четырех исламистов-смертников, совершенной в июле 2005 года на лондонском транспорте, - тогда погибли 52 человека.

По информации Reuters, в нынешнем случае также может идти речь о подрыве смертника.

Премьер-министр Британии Тереза Мэй созывает экстренное заседание кабинета в связи с инцидентом.

Как передает The Guardian, Мэй как лидер правящей Консервативной партии, а также лидеры лейбористов Джереми Корбин, либерал-демократов Тим Фэррон и Шотландской национальной партии Никола Стёрджен объявили, что прерывают предвыборные кампании. Парламентские выборы в стране назначены на 8 июня.