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новость Во глубине якутских руд

В аварийном руднике в Якутии под землей остаются восемь шахтеров
05.08.2017
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В Якутии на аварийной шахте рудника "Мир" алмазодобывающей компании "АЛРОСА" под землей остаются восемь горняков, сообщает пресс-служба МЧС. Спасательная операция продолжается.

Утром в субботу на связь самостоятельно вышел один горнорабочих. "Шахтер Алишер Мирзаев, обнаруженный спасателями на 410-м горизонте, поднят на поверхность. Он доставлен в больницу, до этого первую помощь ему оказали спасатели", - сообщили в пресс-службе.

Судьба еще восьмерых горняков неизвестна. "Горноспасатели обследовали почти 7 000 м незатопленных горных выработок. Работы проводятся посменно в круглосуточном режиме, восемь горноспасателей-водолазов проводят обследование затопленных участков. По данным оперативного штаба определены места вероятного местонахождения горнорабочих", - говорится в сообщении МЧС.

"Мы сейчас проверили - работает стабильно все стволовое хозяйство, это свидетельствует о том, что обеспечение жизнедеятельности внизу продолжается", - заявил глава МЧС Владимир Пучков. Между тем отдельные выработки остаются затопленными или забитыми грязью, сообщил глава Якутии Егор Борисов. Специалисты решают проблему освобождения рудника от воды и пульпы, пытаясь найти новые проходы к тем участкам, где могут быть люди.

В пятницу в 16:30 местного времени (10:30 мск) произошел прорыв 200 тысяч кубометров грунтовых вод в рудник из карьера. Спустя несколько часов вода схлынула. В момент аварии в шахте находился 151 человек. 142 из них были подняты на поверхность еще в день аварии. Двое получили легкие травмы, им была оказана медицинская помощь.

Как заявили в "АЛРОСА", причиной затопления стало неконтролируемое увеличение притока воды из чаши отработанного карьера. Это произошло по причине "резкого ухудшения горно-геологических условий" и размыва вмещающих пород в карьере, пояснили представители компании. Там утверждают, что работы на руднике проводились с требованиями безопасности, шахта никогда не признавалась аварийной и добыча никогда не приостанавливалась из-за нештатных ситуаций.

С момента ввода рудника в эксплуатацию он постоянно сталкивался с проблемой водопритока. Объемы поступления технической воды значительно превышали запланированный уровень, что угрожало безопасности. 29 июля местные СМИ сообщали, что в связи с увеличением поступления воды на горизонте 320 метров руководство рудника "Мир" приняло решение об установке на горизонте дополнительных насосных агрегатов. Кроме того, было начато бурение дополнительных скважин в карьер "Мир" для организации перетекания воды по трубопроводам в главный водосборник на горизонте 210 метров.

В тот же день, 29 июля, "АЛРОСА" сообщала об обрушении породы на шахте рудника "Мир", в результате которого был заблокирован в машине один из рабочих. Рудник работал в штатном режиме, эвакуация не проводилась. Заблокированный рабочий был спасен и доставлен в городскую больницу.

Рудник "Мир" - первое разрабатываемое коренное месторождение алмазов в Якутии. Он был открыт в 1955 году, карьер имеет диаметр 1,2 км и глубину 525 метра. Разработка открытым способом была прекращена в 2001 году. С 2009 года добыча ведется только на подземном руднике. Сейчас на подземный рудник "Мир" приходится около 11 процентов добычи "АЛРОСА".

С марта пост президента "АЛРОСА" занимает 36-летний Сергей Иванов, сын экс-главы администрации президента.

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05.08.2017
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