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В Якутии на шахте рудника "Мир" алмазодобывающей компании "АЛРОСА" произошла авария, сообщает Интерфакс. Остается неизвестной судьба 16 горнорабочих.

В пятницу в 16:30 местного времени (10:30 мск) произошел прорыв 200 тысяч кубометров грунтовых вод в рудник из карьера. Спустя несколько часов вода схлынула.

В момент аварии в шахте находился 151 человек. По состоянию на 21 час местного времени на поверхность было поднято 102 человека. В процессе подъема находились еще 33 человека. Ведутся поиски еще 16 человек, связь с ними пока установить не удалось.

Введен план ликвидации аварии, создан оперативный штаб, ведется спасательная операция, сообщилив компании. Все экстренные службы немедленно прибыли на место аварии, на объекте работают горноспасатели. Глава компании "АЛРОСА" Сергей Иванов вылетел в Мирный.

Среди поднявшихся на поверхность рабочих пострадавших нет.

С момента ввода рудника в эксплуатацию он постоянно сталкивался с проблемой водопритока. Объемы поступления технической воды значительно превышали запланированный уровень, что угрожало безопасности. 29 июля местные СМИ сообщали, что в связи с увеличением поступления воды на горизонте 320 метров руководство рудника "Мир" приняло решение об установке на горизонте дополнительных насосных агрегатов. Кроме того, было начато бурение дополнительных скважин в карьер "Мир" для организации перетекания воды по трубопроводам в главный водосборник на горизонте 210 метров.

В тот же день, 29 июля, "АЛРОСА" сообщала об обрушении породы на шахте рудника "Мир", в результате которого был заблокирован в машине один из рабочих. Рудник работал в штатном режиме, эвакуация не проводилась. Заблокированный рабочий был спасен и доставлен в городскую больницу.

Рудник "Мир" - первое разрабатываемое коренное месторождение алмазов в Якутии. Он был открыт в 1955 году, карьер имеет диаметр 1,2 км и глубину 525 метра. Разработка открытым способом была прекращена в 2001 году. С 2009 года добыча ведется только на подземном руднике. Сейчас на подземный рудник "Мир" приходится около 11 процентов добычи "АЛРОСА".