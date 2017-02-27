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Также: Экономика, Россия, Политика, Общество | Персоны: Сергей Иванов

новость Сын Сергея Иванова возглавит "АЛРОСА"

27.02.2017
Сергей Иванов-младший. Фото: og.ru
Сергей Иванов-младший. Фото: og.ru
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Старший вице-президент Сбербанка Сергей Иванов, сын экс-главы администрации президента, представлен на должность главы "АЛРОСА". Как передает Интерфакс, об этом заявил курирующий компанию вице-премьер Юрий Трутнев.

Ранее в понедельник Трутнев ушел от ответа на вопрос об имени нового руководителя компании, но подтвердил, что кандидатура уже согласована. "Жарков (Андрей Жарков, нынешний президент "АЛРОСА". - Ред.) уже написал заявление. На ближайшем заседании наблюдательного совета решение будет принято", - отметил он. "Кандидатура нового главы уже согласована", - сказал Трутнев, отказавшись комментировать детали.

36-летний Сергей Иванов до прихода в Сбербанк в апреле 2016 года возглавлял в течение пяти лет страховую компанию "СОГАЗ". До этого он был зампредом правления Газпромбанка.

Жарков, возглавляющий "АЛРОСА" с апреля 2015 года, как писал Интерфакс, разошелся с чиновниками во взглядах о путях развития компании. Источники агентства в компании неоднократно отмечали, что у Жаркова есть разногласия с чиновниками, в первую очередь с Минфином, глава которого Антон Силуанов возглавляет наблюдательный совет "АЛРОСА".

В конце декабря 2016 года Жарков, также входящий в набсовет, голосовал против корректировки бюджета компании, предусматривающей сокращение долгосрочных финвложений и затрат на оплату труда. Он счел сокращение расходов "сильным и неоправданным". При этом глава "АЛРОСА" является госпредставителем, а корректировка была поддержана большинством его коллег по совету. Контракт с Жарковым был заключен на 3 года, он истекает в апреле 2018 года.

Жарков до прихода в "АЛРОСА" был заместителем руководителя Гохрана. До этого он работал в ЦБ, "Норникеле", структурах En+, АО "Приокский завод цветных металлов".

"АЛРОСА" - главная алмазодобывающая компания России. Она добывает 95 процентов всех алмазов страны. По итогам 2016 года на предприятиях компании было добыто 37,4 миллиона карат алмазов.

Комментарии 2 комментария | Оставить комментарий Обсудить
27.02.2017
в блоге Блоги
26
Дерьмометр 28.03.2012
в блоге Когда папа - друг Путина
383
Пара фраз 24.03.2016
в блоге Сыновья уходят в банк
383
Пара фраз 10.07.2014
в блоге Сыновняя компания

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