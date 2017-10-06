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новость Убийство полицейского в Дагестане: взорваны дома подозреваемых

06.10.2017
Взорванный дом в Дагестане. Фото: memohrc.org
Взорванный дом в Дагестане. Фото: memohrc.org
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В селе Большая Задоевка Кизлярского района Дагестана силовики взорвали дома двоих предполагаемых боевиков, подозреваемых в убийстве участкового полицейского Рустама Качмасова. Об этом сообщает правозащитный центр "Мемориал".

По сведениям организации, 1 октября были уничтожены дома 29-летнего Джумагельди Аджиниязова и 28-летнего Шамиля Юсупова. Аджиниязов был убит при задержании, Юсупов находится в розыске.

1 октября сотрудники дагестанского отделения "Мемориала" побывали на местах взрывов домов и опросили родственников Аджиниязова и Ибрагимова. По словам отца Шамиля Юсупова, Абулмуслима Юсупова, после взрыва родителей Аджиниязова госпитализировали: отца положили в кардиологическое отделение, мать попала в травматологию с переломом руки, вызванным попаданием осколка.

Юсупов-старший уточнил, что силовики первый раз побывали у него дома 30 сентября. В это время там находились только его дочь и невестка, жена пропавшего сына. Силовики предъявили им постановление суда на обыск и показали жене Юсупова-младшего некое ведро в черном пластиковом пакете с торчащими проводами. Визитеры пояснили, что якобы нашли это ведро в доме. Члены семьи Юсуповых утверждают, что не хранили дома ничего запрещенного.

Семью выгнали из дома, не разрешив переночевать. На другой день утром силовики снова приехали на бронированном автомобиле "Урал", блокировали прилегающую к дому территорию и приказали выйти на улицу всем жителям соседних домов. Затем дом Юсуповых взорвали. После взрыва обломки постройки загорелись, их пришлось тушить пожарным. На ворота уничтоженного дома силовики повесили большие фотографии трупов Аджиниязова и еще одного подозреваемого в убийстве, 29-летнего Камала Ибрагимова.

Аджиниязов и Камал Ибрагимов были застрелены 2 октября близ аула Калачай Бабаюртовского района. По официальной версии, силовики остановили их машину для проверки документов и были обстреляны из автомата. Ответным огнем предполагаемые боевики были убиты.

Качмасова зарезали в ночь на 30 сентября в помещении его опорного пункта в Большой Задоевке. Были украдены табельный пистолет убитого с двумя снаряженными магазинами и служебная машина. Машину позже нашли сожженой в поле в Бабаюртовском районе в 500 метрах от трассы Астрахань - Махачкала.

Сожжение домов родственников участников подполья практикуется в Чечне с декабря 2014 года, когда к этому призвал глава республики Рамзан Кадыров. В том же месяце в республике были сожжены шесть домов, в следующий раз это произошло в мае 2016 года.

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06.10.2017
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