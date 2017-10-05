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новость Дагестан: убитые под Качалаем не нападали на силовиков, а были похищены

05.10.2017
Станция в ауле Качалай. Фото: komandirovka.ru
Станция в ауле Качалай. Фото: komandirovka.ru
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Анвар Исмаилов и Расул Раджабов, якобы погибшие накануне при нападении на полицейских на блокпосту в Бабаюртовском районе Дагестана близ аула Качалай, в действительности были похищены. Такую информацию передают "Кавказ.Реалии" со ссылкой на родственников покойных.

Как сообщается, Исмаилова и Раджабова похитили во вторник в Кизилюрте. "Неизвестные вооруженные люди их забрали прямо с работы, насильно посадили в машину, - рассказали родственники. - Мы два дня их везде искали, их телефоны были отключены, никакой связи с ними не было - и сегодня мы узнали, что Анвар и Расул убиты якобы за оказание сопротивления полицейским".

"Это - чушь! Мы будем обращаться во все органы и это дело так не оставим", - заверили родные убитых.

О нападении, которое якобы предприняли Исмаилов и Раджабов, силовики объявили накануне, не уточняя имен убитых. Позже была распространена информация, что один из получил получил ранение. Также высказывалось предположение, что погибшие были причастны к убийству Рустама Качмасова - участкового полицейского из села Большая Задоевка Кизлярского района.

Между тем фабула, изложенная силовиками, очень напоминала фабулу инцидента, произошедшего, как утверждалось, на том же блокпосту тремя днями раньше - вечером 1 октября. Тогда погибли двое 29-летних жителей Большой Задоевки Джумагельди Аджиниязов и Камал Ибрагимов, которых и подозревали в убийстве Качмасова. СКР заявлял, что, когда машину Аджиниязова и Ибрагимова остановили для проверки документов, те обстреляли силовиков из автомата, легко ранив одного из полицейских, и были убиты ответным огнем.

При этом Национальный антитеррористический комитет не упоминал автомат в числе оружия, найденного при погибших.

Кроме того, после гибели Аджиниязова и Ибрагимова сообщалось, что помимо них в убийстве Качмасова подозреваются не два, а лишь один человек - 28-летний житель той же Большой Задоевки Шамиль Юсупов (по другим данным, Юнусов).

В Дагестане неоднократно случалось, что силовики похищали местных жителей, а позже объявляли, что эти граждане убиты при нападении на полицейских или погибли при подготовке терактов. Так, 3 июня 2016-го в Махачкале был похищен работник кафе Магомед Сулейманов. 20 июня того же года силовики сообщили, что Сулейманов опознан в числе моджахедов, убитых 16-17-го числа в бою с федералами в окрестностях аула Касумкент Сулейман-Стальского района.

Между тем как раз 16-17 июня 2016 года в Махачкале и Каспийске с интервалом в один день были похищены свойственники Шамиль Рамазанов и Рамазан Рашидов. 27 июня поврежденная машина Рашидова с останками двух мужчин была обнаружена в поле в Карабудахкентском районе. Силовики заявляли, что машина могла взорваться, из-за того что покойные перевозили самодельную бомбу. Однако характер повреждений, полученных автомобилем, вовсе исключал версию взрыва.

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05.10.2017
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