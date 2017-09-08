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Бывший замглавы московского управления СКР Денис Никандров, обвиняемый во взяточничестве, дал показания о получении взяток рядом бывших и действующих сотрудников СКР. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источник, близкий к расследованию уголовного дела.

Как утверждается, экс-силовик раскрыл ФСБ схему получения взяток на оформленные на третьих лиц карты в банке одной из европейских стран. Такие карты при задержании были изъяты у самого Никандрова, экс-руководителя управления собственной безопасности центрального главка СКР Михаилом Максименко и его бывшего зама Александра Ламонова. При этом, говорится в публикации, картами пользовались не только фигуранты дела, но и еще ряд сотрудников СКР. О ком именно идет речь, не уточняется.

При задержании Никандров, Максименко и Ламонов отказались объяснять силовикам происхождение банковских карт. В самом кредитном учреждении также отказались предоставлять правоохранителям сведения о счетах без официального запроса, сославшись на банковскую тайну. ФСБ лишь смогла установить, что картами регулярно пользовались для покупки различных товаров и оплаты услуг, после чего они пополнялись некими неизвестными лицами.

На прошлой неделе, утверждает издание, спецслужба провела ряд обысков и допросов. 4 сентября по делу допросили главу столичного управления СКР Александра Дрыманова, обыск также прошел у него в кабинете.

По сведениям газеты, Никандров стал давать показания, так как ведет переговоры о заключении с Генпрокуратурой соглашения о досудебном сотрудничестве, а новые сведения стали одним из условий сделки. Как утверждается, благодаря соглашению обвиняемого могут перевести из СИЗО под домашний арест, также он может рассчитывать на минимальный срок по приговору суда.

По словам представителей Никандрова, материалы о схеме с банковскими картами действительно есть в деле, однако эта схема не имеет отношения к инкриминируемому экс-силовику получению взятки и разрабатывается следствием "на перспективу".

Никандров, Максименко и Ламонов были арестованы в июле прошлого года после обысков, проведенных ФСБ в центральном и столичном управлениях следственного ведомства, в том числе в кабинете Дрыманова. Всем троим арестованным вменяется часть 6 статьи 290 УК (получение взятки в особо крупном размере), предусматривающая от 8 до 15 лет колонии.

По версии ФСБ, вор в законе Захарий Калашов (Шакро Молодой) для установления контактов с сотрудниками СКР воспользовался связями директора подконтрольного ему ЧОПа Дмитрия Звонцова. Тот еще по прежней службе в МВД был знаком с Максименко. Последний, используя Ламонова в качестве посредника, организовал несколько встреч между Звонцовым и Никандровым. Как полагает следствие, стороны договорились, что генерал за взятку возьмет под свою опеку группировку Шакро Молодого, решая возникшие у ее участников проблемы.