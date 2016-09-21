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Дело бывших начальника службы безопасности центрального главка СКР Михаила Максименко, его зама Александра Ламонова и замначальника столичного управления ведомства Дениса Никандрова объединено в одно производство с делом об организации преступного сообщества, открытым против вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодого). Об этом сообщает "Росбалт" со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных структурах.

Дело по части 2 статьи 210 УК (участие в преступном сообществе) ФСБ возбудила еще 15 июля, передает агентство. Именно по этому делу были получены санкции суда на большинство обысков в СКР. На другой день, 16 июля, председатель СКР Александр Бастрыкин открыл против Максименко, Ламонова и Никандрова другое дело - по части 6 статьи 290 (получение взятки в особо крупном размере). В дальнейшем дело о взяточничестве было передано в ФСБ, где его объединили в одно производство с делом по 210-й статье.

Пока бывшим чиновникам СКР предъявлены обвинения лишь по 290-й статье УК. Как рассказал собеседник агентства, решение, предъявлять ли им обвинения по статье 210, будет принято в конце расследования.

О возбуждении против Шакро дела о преступном сообществе сообщалось еще в начале августа; можно предположить, что вору в законе вменили не 2-ю, а 1-ю часть статьи 210 (организация преступного сообщества). При этом отмечалось, что пока арестованный имеет в деле статус подозреваемого, а обвинение ему предъявлено лишь по пунктам "а", "б" части 3 статьи 163 УК (вымогательство в особо крупном размере в составе организованной группы).

Как передает "Росбалт", обвинения по 210-й статье ни Шакро, ни его подручному Андрею Кочуйкову (Итальянцу), так же как и арестованным чиновникам СКР, не предъявлены до сих пор.

Источник агентства также не исключил, что в деле могут появиться новые фигуранты - два замначальника разных отделов управления угрозыска центрального главка МВД. Фамилии чиновников в публикации не приводятся.

Как утверждается, оба замначальника неоднократно лично встречались с Шакро. В ходе этих встреч обсуждались вопросы, касающиеся расследования дела о перестрелке в столичном ресторане Elements, фигурантом которого является Кочуйков (Итальянец), и оперативные мероприятия в отношении вора в законе и его подручных, готовившиеся по этому делу.

Обоих чиновников угрозыска на днях допросили в ФСБ. Те подтвердили, что встречались с Шакро, однако заявили, что делали это в рамках оперативных мероприятий, собирая информацию для расследования.

Однако ФСБ, заметил собеседник "Росбалта", имеет основания не доверять показаниям допрошенных. Он пояснил, что по правилам оба чиновника должны были перед встречами подать соответствующие докладные, зафиксировать свои беседы с Шакро, а затем написать докладные уже по итогам встреч. "Встреч было много, но есть только коротенькая докладная записка одного из замначальника отдела по итогам лишь одной встречи с Калашовым, - продолжил источник агентства. - Причем еще большой вопрос, не составлена ли она задним числом".

Решение, предъявлять ли обвинение чиновникам угрозыска, пока не принято.