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Начальника московского управления СКР Александра Дрыманова допрашивают по делу задержанного ранее его заместителя Дениса Никандрова. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на собственный источник.

По словам источника, о задержании Дрыманова пока речи не идет, однако это "вполне возможно".

Дрыманов стал подозреваемым по делу о взяточничестве, ранее он имел статус свидетеля, рассказал агентству "Москва" источник в правоохранительных органах.

Как передает РЕН ТВ, по этому же делу сотрудники ФСБ проводят обыск в кабинете Дрыманова.

Никандров, а также начальник управления собственной безопасности центрального главка СКР Михаил Максименко и его зам Александр Ламонов были арестованы в июле прошлого года после обысков, проведенных ФСБ в центральном и столичном управлениях следственного ведомства, в том числе в кабинете Дрыманова. Всем троим арестованным вменяется часть 6 статьи 290 УК (получение взятки в особо крупном размере), предусматривающая от 8 до 15 лет колонии.

По версии ФСБ, вор в законе Захарий Калашов (Шакро Молодой) для установления контактов с сотрудниками СКР воспользовался связями директора подконтрольного ему ЧОПа Дмитрия Звонцова. Тот еще по прежней службе в МВД был знаком с Максименко. Последний, используя Ламонова в качестве посредника, организовал несколько встреч между Звонцовым и Никандровым. Как полагает следствие, стороны договорились, что генерал за взятку возьмет под свою опеку группировку Шакро Молодого, решая возникшие у ее участников проблемы.

В июле 2016 года СМИ сообщили об отставке Дрыманова в связи с выходом на пенсию, однако позже эта информация была опровергнута.

Московское управление СКР Дрыманов возглавил в феврале 2015 года. До этого он участвовал в следствии по второму делу ЮКОСа, руководил расследованием "геноцида" жителей Южной Осетии, вел дело генерала Госнаркоконтроля Александра Бульбова.

В июне 2014-го Дрыманов был назначен начальником вновь созданного "украинского" управления СКР, занявшимся делами о "применении запрещенных средств и методов ведения войны". В октябре того же года стало известно, что он требовал от прибывшей в Россию Марии Савченко, матери заложницы Надежды Савченко, чтобы та убедила политзаключенную отказаться от своих адвокатов, нанятых властями Украины, и взять тех защитников, которых предложит следствие.