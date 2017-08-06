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новость Священник из-под Петербурга задержан в Белоруссии по делу о торговле проститутками

06.08.2017
Николай Киреев. Фото с личной ВК-страницы
Николай Киреев. Фото с личной ВК-страницы
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39-летний Николай Киреев, священник церкви Петра и Павла в пгт им. Морозова Всеволожского района Ленинградской области, задержан в Витебске по делу о торговле проститутками. Об этом в субботу сообщили 47news.Ru.

Киреева схватили при штурме борделя. В пятницу СК Белоруссии возбудил дело по части 2 статьи 171 УК страны (организация или использование занятия проституцией с вывозом лица за пределы государства), предусматривающей от 5 до 10 лет колонии с конфискацией имущества. Как утверждается, священник намеревался вывезти проституток в Петербург.

Клирик помещен в ИВС. Его процессуальный статус изданию в СК Белоруссии не уточнили.

Местонахождение Киреева выяснила полиция Всеволожска, после того как туда вечером в пятницу обратилась жена священника с заявлением о его исчезновении. Как сообщила супруга, в среду клирик уехал из дома одетый в гражданскую одежду, пояснив, что отправляется в паломнический вояж по Подмосковью. Последний раз он звонил жене перед обедом в четверг и рассказал, что выезжает в Новоиерусалимский монастырь в Истре. Больше Киреев жене не звонил и сам на вызовы не отвечал.

Нынешний визит Киреева в Витебск был уже по крайней мере пятым по счету. Известно, что ранее он посещал этот белорусский город в 2008, 2009, 2010 и 2014 годах.

Настоятель церкви Петра и Павла Сергей Кухарев охарактеризовал своего подчиненного как человека "очень тихого, исполнительного". "Возможно, это, как говорится, подстава", - предположил протоиерей.

На уточняющий вопрос 47news.Ru, не беседовал ли Киреев с настоятелем "о спасении заблудших душ или чем-то подобном", Кухарев ответил отрицательно.

В пгт им. Морозова живет шахматист Владимир Абросимов, обвиняемый в нападении на омоновца во время петербургской антикоррупционной акции 12 июня. Он полностью признал вину и был помещен под домашний арест. 20 июля сообщалось, что дело Абросимова ушло в суд.

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06.08.2017
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