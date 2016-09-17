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новость Обвиняемый в педофилии священник Грозовский доставлен в "Кресты"

17.09.2016
Глеб Грозовский. Фото: aquaviva.ru
Глеб Грозовский. Фото: aquaviva.ru
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Священник Глеб Грозовский этапирован из Москвы в Петербург и доставлен в следственный изолятор "Кресты" на Арсенальной набережной, сообщает Фонтанка.Ру. Его подозревают совершении сексуальных преступлений против несовершеннолетних. В ближайшие дни Грозовский будет допрошен, ему будет официально предъявлено обвинение.

7 сентября в Международном аэропорту Тель-Авива израильские власти передали Грозовского российским представителям. Оттуда священнослужителя обычным рейсовым самолетом доставили в Москву. В пути его сопровождали сотрудники Интерпола и ФСИН.

Уголовное дело против Грозовского было возбуждено в начале ноября 2013 года. По версии следствия, ранее в том же году священник растлил девочек 9 и 12 лет в детском православном лагере "Филадельфия" на греческом острове Кос. Те же действия, утверждают правоохранители, Грозовский совершил и летом 2011-го в православном детском лагере на острове Коневец в Ленинградской области. В Генпрокуратуре утверждают, что священник совратил "нескольких лиц, не достигших 14-летнего возраста".

Суд в России заочно арестовал Грозовского. Он был объявлен в международный розыск.

Сам священник на тот момент находился в Израиле в командировке и заявил, что вернется в Россию "как только получит благословение от Господа". В связи с этим СКР запустил процедуру экстрадиции Грозовского. До окончания расследования подозреваемого запретили в служении.

В конце сентября 2014 года Грозовский был задержан в Израиле местным подразделением Интерпола. Несколько дней спустя Интерфакс со ссылкой на некий источник, "знакомый с ситуацией", сообщал, что власти страны согласны выдать священника в Россию.

19 января 2015 года Окружной иерусалимский суд принял решение об экстрадиции Грозовского, однако на решение была подана жалоба.

16 февраля этого года Верховный суд Израиля окончательно постановил выдать Грозовского России. "У нас еще две инстанции, которые остаются для обжалования. Мы имеем три месяца на повторное рассмотрение жалобы коллегией судей и обращение в структуру исполнительной власти Израиля, чтобы полностью реализовать право на защиту. В ближайшие несколько месяцев, пока будет идти обжалование, его не смогут экстрадировать", - заявила тогда сестра священника Любовь Грозовская.

11 апреля министр юстиции Израиля Айелет Шакед подписала ордер на экстрадицию Грозовского. Однако у священника было право обжаловать это в 30-дневный срок, чем он и воспользовался. В связи с этим процедура выдачи Грозовского была отложена.

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17.09.2016
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