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новость В Уфе жестоко избит активист и журналист Юмагулов

28.07.2017
Анвер Юмагулов после нападения. Фото: proufu.ru
Анвер Юмагулов после нападения. Фото: proufu.ru
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В Уфе жестоко избили общественного деятеля и журналиста Анвера Юмагулова. Об этом сообщает издание ProUfu.Ru со слов самого пострадавшего.

По словам Юмагулова, он сдал автомобиль в шиномонтаж и стоял возле мастерской. "Ко мне обратился мужчина, светловолосый, крепкого телосложения, лет 35-40, и попросил помочь подтолкнуть его автомобиль. По пути к машине он резко напал на меня, и я потерял сознание. Через некоторое время меня обнаружил сотрудник автосервиса и вызвал полицию", - рассказал активист.

В больнице у пострадавшего обнаружили переломы ребер, носа и челюсти.

По мнению Юмагулова, нападение было заказным. "Мне сложно назвать группу, в интересах которой могло быть совершено нападение, круг слишком большой. В последнее время моя активность была связана с историей архитектора Ильи Захарова, бывшего вице-мэра Александра Филиппова и "омским кланом" сотрудников МВД. Но я все же не думал, что дойдет до открытого нападения. Меня "вели" от дома, и сам почерк нападения говорят о том, что оно не случайно", - отметил Юмагулов.

В последнее время в разных регионах России участились нападения на активистов. В воскресенье в Воронеже был жестоко избит гражданский активист Станислав Егоров. Около 4 часов утра преступники выбили входную дверь в дом активиста, после чего принялись избивать спящего Егорова битой по голове и другим частям тела. Пострадавший был госпитализирован. У него сломаны челюсть, нос и нога.

Как предполагает сам Егоров, нападение связано с проводимым им расследованием нарушений, которые допустило ТСЖ при капитальном ремонте дома. Активист не исключает, что именно ТСЖ наняло преступников для нападения.

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28.07.2017
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