О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Society/Law/m.261522.html | http://mirror715.graniru.info/Society/Law/m.261522.html
Также: Право, Криминал, Регионы, Свобода слова, Общество, Происшествия, Россия, СМИ, Политика

новость Нападавший на калининградского журналиста Рудникова получил полтора года колонии поселения

08.06.2017
Игорь Рудников. Фото: rudnikov.com
Игорь Рудников. Фото: rudnikov.com
Реклама

Центральный районный суд Калининграда приговорил бывшего петербургского милиционера Алексея Каширина к полутора годам колонии-поселения, признав его виновным в нападении на депутата облдумы, издателя газеты "Новые колеса" Игоря Рудникова. Об этом сообщает "Новый Калининград". Уголовное дело в отношении предполагаемого сообщника, личность которого не установлена, выделено в отдельное производство.

При этом суд счел недоказанным наличие умысла у подсудимого на убийство и переквалифицировал статью обвинения на пункты "г" и "з" части 2 статьи 112 УК (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением оружия).

В ходе прений гособвинитель запросила для Каширина 10 лет лишения свободы по части 3 статьи 30, пункту "ж" части 2 статьи 105 УК (покушение на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Рудников при этом полагал, что посадить обвиняемого следует на 15 лет по статье 277 (покушение на жизнь государственного деятеля).

17 марта двое злоумышленников подкараулили Рудникова у кафе "Солянка" и три раза ударили его ножом. Потерпевший, отмечает следственное ведомство, получил "непроникающие ранения в пояснично-ягодичную область". Его прооперировали, чтобы остановить кровотечение.

Нападавшие скрылись на сером Mercedes. Сам пострадавший заявил, что их не знает. Между тем другой депутат облдумы, Витаутас Лопата, сообщил, что злоумышленники два дня следили за Рудниковым в кафе. Нападение он связал с публикациям в "Новых колесах", посвященных уголовным преступлениям, в частности коррупции.

Городское УМВД возбудило дело по части 2 статьи 213 УК (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору), предусматривающей до семи лет колонии. Через несколько дней областная прокуратура передала расследование в СКР - как отметили в следственном ведомстве, "в связи с тем, что происшествие с участием депутата вызвало большой общественный резонанс". Обвинение переквалифицировали на статью о покушении на убийство.

Рудников является членом облдумы с 2000 года. Входит в комитета по международным и межрегиональным связям, безопасности и правопорядку. Газету "Новые колеса" он издает с 1996 года.

Это уже не первое нападение на Рудникова. В 1998 году его избили арматурой в подъезде дома.

Оставить комментарий Обсудить
08.06.2017
новость Новости по теме
22.03.2016 Задержан подозреваемый в нападении на калининградского журналиста Рудникова →
17.03.2016 В Калининграде напали на депутата и журналиста Игоря Рудникова →
02.03.2016 Осужденный по делу о германском флаге Саввин подал жалобу в ЕСПЧ →
24.03.2015 Против избитого калининградского активиста возбуждено дело об экстремизме →
24.03.2015 В Калининграде совершено нападение на оппозиционера →
Фото и Видео
29957
Play own
Дело Дмитриева: говорят дочь, адвокат и соратник
29457
Play own
Последнее слово Соколовского
29459
Play own
Роман Сущенко: журналист в заложниках
29458
Play own
В поддержку Ивана Непомнящих
Реклама
Наши спонсоры
12863
18129
Avatar 34x34
Стать спонсором →
Выбор читателей
в блоге Философ и голая баба
383
новость За разблокировку заблокируют
Цензура в интернете. Иллюстрация с сайта "Белорусский партизан"
статья Клятва на паспорте
Илья Мильштейн
новость Тайная хата Поклонской
Наталья Поклонская. Фото с личной страницы в "Одноклассниках"
статья 1000 лет русофобии
РЕКЛАМА
Loading...
новость Украина: закон о вступлении в НАТО
Верховная рада Украины. Фото: rada.gov.ua
в блоге Порасплодили выблядков
383
новость Амриев задержан в Белоруссии
Мурад Амриев в транспортной прокуратуре в Брянске, 06.06.2017. Фото Олега Хабибрахманова
новость Зам Вагнера тронулся умом
Андрей Трошев и Владимир Путин. Источник: ВК-группа War News Today
новость "Дело 26 марта": шестой фигурант
Дмитрий Борисов. Фото с ФБ-страницы Андрея Зубца
новость Экс-главбух "Седьмой студии" пошла на сделку
Нина Масляева. Фото с личной ФБ-страницы
новость Киев: взрыв в посольстве США
На территории посольства США в Киеве после взрыва. Фото с ФБ-страницы "Поліція Києва"
новость Дело об экстремизме из-за решетки
Владимир Тимошенко после задержания. Кадр видео Фонтанки.Ру
в блоге История с порнографией
7
новость Кредит для Лукашенко
Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
новость Обыск в "Руси сидящей"
Эмблема "Руси сидящей"
новость СФ и Чайка против НКО
Юрий Чайка. Фото: genproc.gov.ru
новость "Белый список" РКН
Эмблема Роскомнадзора
в блоге Не наш Рабинович
383
статья Питерский кураж Путина
Илья Мильштейн. Courtesy photo