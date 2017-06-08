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Центральный районный суд Калининграда приговорил бывшего петербургского милиционера Алексея Каширина к полутора годам колонии-поселения, признав его виновным в нападении на депутата облдумы, издателя газеты "Новые колеса" Игоря Рудникова. Об этом сообщает "Новый Калининград". Уголовное дело в отношении предполагаемого сообщника, личность которого не установлена, выделено в отдельное производство.

При этом суд счел недоказанным наличие умысла у подсудимого на убийство и переквалифицировал статью обвинения на пункты "г" и "з" части 2 статьи 112 УК (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением оружия).

В ходе прений гособвинитель запросила для Каширина 10 лет лишения свободы по части 3 статьи 30, пункту "ж" части 2 статьи 105 УК (покушение на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Рудников при этом полагал, что посадить обвиняемого следует на 15 лет по статье 277 (покушение на жизнь государственного деятеля).

17 марта двое злоумышленников подкараулили Рудникова у кафе "Солянка" и три раза ударили его ножом. Потерпевший, отмечает следственное ведомство, получил "непроникающие ранения в пояснично-ягодичную область". Его прооперировали, чтобы остановить кровотечение.

Нападавшие скрылись на сером Mercedes. Сам пострадавший заявил, что их не знает. Между тем другой депутат облдумы, Витаутас Лопата, сообщил, что злоумышленники два дня следили за Рудниковым в кафе. Нападение он связал с публикациям в "Новых колесах", посвященных уголовным преступлениям, в частности коррупции.

Городское УМВД возбудило дело по части 2 статьи 213 УК (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору), предусматривающей до семи лет колонии. Через несколько дней областная прокуратура передала расследование в СКР - как отметили в следственном ведомстве, "в связи с тем, что происшествие с участием депутата вызвало большой общественный резонанс". Обвинение переквалифицировали на статью о покушении на убийство.

Рудников является членом облдумы с 2000 года. Входит в комитета по международным и межрегиональным связям, безопасности и правопорядку. Газету "Новые колеса" он издает с 1996 года.

Это уже не первое нападение на Рудникова. В 1998 году его избили арматурой в подъезде дома.