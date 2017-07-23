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В Воронеже жестоко избит гражданский активист Станислав Егоров. Об этом сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на самого пострадавшего.

Нападение произошло около 4 часов утра в воскресенье. Преступники выбили входную дверь в дом активиста, после чего принялись избивать спящего Егорова битой по голове и другим частям тела.

Пострадавший госпитализирован. У него сломаны челюсть, нос и нога.

Как предполагает сам Егоров, нападение связано с проводимым им расследованием нарушений, которые допустило ТСЖ при капитальном ремонте дома. Активист не исключает, что именно ТСЖ наняло преступников для нападения.

Летом 2014 года Егоров проводил на Красной площади Москвы пикет с голодовкой против добычи никеля в Прихоперье. Несколькими днями позже он был задержан в Воронеже во время визита в город Владимира Путина. Егоров стоял в одиночном пикете с плакатом против добычи никеля, и рядом с ним встал провокатор с другим плакатом. Это и дало полицейским повод задержать активиста.

28 апреля в Москве неизвестный плеснул в лицо неким химическим раствором активистке "Яблока" Наталье Федоровой. Пострадавшая на некоторое время ослепла. Федорова известна многолетней борьбой с точечной застройкой в своем районе Черемушки, а также выступлениями против "реновации". За несколько дней до нападения на встрече жителей Черемушек с главой районной управы Мурадом Бекниязовым активистка резко раскритиковала идею принудительного выселения горожан и от лица жильцов своего дома потребовала "оставить их в покое".