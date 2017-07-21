Реклама

В Петербурге по подозрению во взяточничестве задержан заместитель начальника управления Федеральной службы судебных приставов по Ленинградской области Станислав Румянцев. Об этом сообщает пресс-служба городского главка СКР.

Румянцев курировал в управлении ФССП вопросы материально-технического обеспечения. По данным следствия, весной 2016 года он за заключение договора аренды помещений для нужд управления потребовал от арендодателя взятку "в виде незаконного оказания ему лично услуг имущественного характера". Взамен он обещал содействие в заключении выгодного контракта. "В результате общая сумма взятки за период с весны 2016 по весну 2017 годов составила не менее 255 тысяч рублей", - отмечается в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 5 статьи 290 УК (получение взятки в крупном размере). "Кроме того, при задержании подозреваемый оказал активное сопротивление сотрудникам УФСБ по Петербургу и Ленинградской области, в связи с чем будет решен вопрос о дополнительной квалификации действий подозреваемого по статье 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти)", - отмечают в СКР.

Как сообщает "Фонтанка", Румянцев потребовал от руководства бизнес-центра "Сенатор", где располагается управление ФССП, бесплатно предоставить ему два парковочных места. Аренда одного места в "Сенаторе" стоит 8,5 тысячи рублей в месяц. Таким образом, недополученная прибыль бизнес-центра за 15 месяцев составила 255 тысяч рублей.

Румянцев стал заместителем руководителя УФССП в 2015 году. В 2012-2015 годах он был прокурором Фрунзенского района Петербурга. До этого Румянцев десять лет занимал должность прокурора Соснового Бора.