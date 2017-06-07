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новость Генерал Лаушкин подтвердил получение взятки для полковника Захарченко

07.06.2017
Алексей Лаушкин. Источник: ohrana.ru
Алексей Лаушкин. Источник: ohrana.ru
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Генерал Росгвардии Алексей Лаушкин подтвердил на допросе, что получил наличными 800 тысяч долларов от одного из московских рестораторов для передачи их через посредника полковнику МВД Дмитрию Захарченко. Об этом сообщает РИА "Новости" с ссылкой на материалы дела.

Владелец элитной сети ресторанов "La Maree", импортер морепродуктов в Россию Меди Дусс на допросе заявил, что с него требовали 5 миллионов долларов за решение вопросов, связанных с ведением бизнеса. Через своего знакомого Лаушкина, занимавшего пост руководителя управления Росгвардии по Московской области, ресторатор организовал встречу с Захарченко и попытался снизить размер запрашиваемой суммы.

В итоге ему удалось договориться о 800 тысяч долларов, говорится в показаниях Дусса. Ресторатор взял кредит наличными, а после передал деньги Лаушкину.

Сам полковник Захарченко свою вину в получении взятки от Дусса полностью отрицает.

Захарченко находится в СИЗО с сентября 2016 года. Ему вменены статьи 285 (злоупотребление должностными полномочиями), 290 (получение взятки) и 294 УК (воспрепятствование следствию). Как сообщалось, при обыске у полковника было изъято свыше 120 миллионов долларов и 2 миллиона евро наличными.

17 мая Лаушикна, подозреваемого в посредничестве при получении взятки (статья 290.1 УК) уволили со службы в Росгвардии. 26 мая стало известно, что он объявлен в розыск по делу Захарченко. По данным правоохранителей, Лаушикн может находиться в Грузии.

Еще одним посредником в передаче взятки называют полковника ФСБ Дмитрия Сенина, шурина Захарченко. На днях стало известно, что Сенин в конце апреля, уйдя на обед, оставил сослуживцам рапорт об отставке, удостоверение и ключи от сейфа, после чего в ФСБ его не видели. Как предполагается, полковник скрылся за границу по подложным документам. Против него открыто дело по части 1 статьи 338 УК (дезертирство).

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