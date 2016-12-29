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Также: Криминал, Право, Происшествия, Общество

новость Главу порта Усть-Луга арестовали по обвинению в особо крупном мошенничестве

29.12.2016
Валерий Израйлит. Фото: portnews.ru
Валерий Израйлит. Фото: portnews.ru
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Председателю совета директоров ОАО "Компания Усть-Луга" Валерию Израйлиту предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве. Как пишет Фонтанка.Ру, с ходатайством о заключении под стражу в Дзержинский суд обратилось ГСУ Следственного комитета Петербурга.

"Из предоставленных в суд материалов следовало, что Израйлиту предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере", - уточнили в суде.

Судья Лариса Бражникова ближе к ночи 28 декабря удовлетворила ходатайство следствия. Валерий Израйлит отправлен в СИЗО на 25 суток, до 21 января 2017 года.

По данным издания, бизнесмен обвиняется в хищении полутора миллиардов рублей, выделенных на нужды порта.

Накануне сотрудники ФСБ пришли с обыском в штаб-квартиру управляющей компании порта "Усть-Луга" в Петербурге. По словам адвоката Александра Почуева, обыски в компании "проходят уже не в первый раз".

Порт Усть-Луга - один из основных портов Петербурга. Он находится в Лужской губе Финского залива вблизи одноименного поселка. Мощность порта составляет 180 миллионов тонн различных грузов в год.

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29.12.2016

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