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новость Боевики SERB напали на мемориал Немцова и сломали нос активисту Фатову

10.10.2016
Надир Фатов у мемориала Немцова. Кадр видео с youtube-канала 1112vk
Надир Фатов у мемориала Немцова. Кадр видео с youtube-канала 1112vk
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Боевик SERB Александр Петрунько и покровительствующий этой группировке депутат столичного района Замоскворечье Игорь Брумель напали на мемориал Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту и избили дежурившего там оппозиционного активиста Надира Фатова (Фаттяхетдинова). Об этом сообщает ОВД-Инфо.

Фатов получил перелом носа. Также у него разбито лицо.

Между тем полицейские задержали не боевиков, а пострадавшего. Фатов доставлен в ОП "Китай-город". Силовики отказывались вызывать оппозиционеру скорую помощь. Врачей к нему допустили лишь примерно через два часа после задержания.

Это не первый случай задержания активистов в результате провокаций Петрунько и Брумеля. Так, 13 июня во время прогулки либералов к Большому Москворецкому мосту тот же Фатов был задержан, после того как помешал Брумелю повредить мемориал. Тремя неделями раньше, 21 мая, Петрунько затеял драку с участниками одиночных пикетов у метро Третьяковская. Тогда в полицию попали не только оппозиционеры, но и сами сербовцы.

После инцидента в понедельник либерал Андрей Королевский сообщил на своей ФБ-странице, что мемориал Немцова "полностью уничтожен". Одна из читательниц поста уточнила, что цветы боевики не тронули, а разгромили "портреты, иконы, свечи, листовки всякие с информацией - всё в рамках".

25 сентября Петрунько облил некоей зловонной жидкостью фотографии американца Джока Стёрджеса, выставленные в московском Центре Люмьеров ( Фото Видео ФОТО, ВИДЕО). Сразу после этого он был задержан боевиками "Офицеров России", пришедших блокировать выставку, и передан полицейским. На другой день сербовца арестовали на семь суток по статье КоАП о мелком хулиганстве. В защиту своего пособника на суде выступал Брумель.

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10.10.2016

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