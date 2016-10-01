Реклама

В выставочном зале Сахаровского центра добровольцы организовали дежурство на экспозиции фотографий о войне в Донбассе. Об этом сообщает один из инициаторов акции Сергей Шаров-Делоне.

Он отметил, что это "не пустая формальность". "Сегодня уже был визит небезызвестного "мундепа" (муниципальный депутат столичного района Якиманка Дмитрий Захаров. - Ред.) в компании Гоши Тарасевича (лидер SERB, настоящее имя Игорь Бекетов. -Ред.) и еще одного столь же не обремененного ни интеллектом, ни иными достоинствами чела. Ну, отбились, конечно. Но как-то почти очевидно, что так будет ежедневно, пока выставка открыта. Так что, родные, дежурить нам до 19 октября включительно", - написал Шаров-Делоне.

Дежурства начались с пятницы, когда выставка фоторабот победителей конкурса "Прямой взгляд" была вновь открыта после нападения погромщиков. "Сегодня все проходит спокойно. Выставка продолжает свою работу, кроме тех двух серий, которые были приведены в негодность. Там представлены еще семь серий других авторов на самые разные темы", - сообщил в пятницу директор центра Сергей Лукашевский. Он отметил, что правоохранительные органы ведут проверку обоих инцидентов, в свою очередь Центр принял решение пока не подавать заявление в полицию.

В среду вечером неизвестный, пришедший на выставку, облил фотографии выставки краской из баллончика. Работы победителей конкурса "Прямой взгляд" Александра Васюковича и Сергея Лойко, изображающие украинских военных и нацгвардейцев в Донецком аэропорту, оказались испорчены.

Одного из авторов фотографий визитер назвал "фашистом". Прибывшая полиция попыталась задержать вандала, однако тому удалось скрыться.

В четверг на выставку явились Захаров с банкой "крови детей Донбасса, убитых украинской армией", а также неизвестные в камуфляже и "казаки" ( ВИДЕО). Погромщики кричали "Мочи козлов - спасай Россию!". Прибывший по вызову наряд полиции вывел боевиков, которые пытались затеять драку.

Однако при этом полицейские остановили работу выставки, заявив, что будут осматривать место происшествия. До конца дня четверга Сахаровский центр был закрыт.

Видеорепортаж Юрия Тимофеева:

Трансляция "Граней" из Сахаровского центра