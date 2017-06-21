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новость По накатанным баррельсам

Курс доллара впервые с февраля превысил 60 рублей
21.06.2017
Пункт обмена валюты. Фото: mirsovetov.ru
Пункт обмена валюты. Фото: mirsovetov.ru
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Курс доллара на Московской бирже превысил 60 рублей впервые со 2 февраля. Евро впервые с декабря преодолел отметку в 67 рублей, сообщается на сайте биржи.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) выросла по сравнению с закрытием биржи во вторник более чем на 60 копеек, достигнув 63,26 рубля.

Снижение курса национальной валюты вызвано падением цен на нефть. Оно перешло в "медвежью" фазу, что означает падение более чем на 20 процентов с предыдущего пика. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:32 МСК снизилась на 1,02 процента, до 45,55 доллара за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) упала к этому времени на 0,92 процента, до 43,11 доллара за баррель.

Растущая добыча в США, Ливии и Нигерии подрывает усилия ОПЕК и стран, заключивших с организацией соглашения по сокращению добычи нефти. Это оказывает постоянное негативное давление на глобальный рынок.

24 апреля курс доллара США на Московской бирже составлял 55,82 рубля, достигнув минимального значение за все время с июля 2015 года. Курс евро опустился тогда до 60,72 рубля.

17 февраля глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявлял, что тенденция к укреплению рубля носит сезонный характер и в ближайшее время сменится ослаблением российской валюты. 21 апреля, он анонсировал падение рубля во II-III кварталах нынешнего года.

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21.06.2017
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