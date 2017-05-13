О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Economy/m.260897.html | http://mirror715.graniru.info/Economy/m.260897.html
Также: Экономика, Общество, Здоровье

новость Поднимем бокалы

В России подняли на 15 рублей минимальную цену на водку
13.05.2017
Производство водки. Фото: vodka-lab.ru
Производство водки. Фото: vodka-lab.ru
Реклама

Министерство финансов подняло минимальную цену на водку со 190 до 205 рублей за 0,5 литра. Приказ ведомства опубликован на портале официальной информации.

Минимальная цена полулитровой бутылки коньяка повышена с 322 рублей до 371 рубля. В Минфине объясняют необходимость повышения цен ростом ставок акциза, тарифов на электричество и других затрат.

Минимальные цены на крепкий алкоголь в России устанавливаются с 2009 года как мера для борьбы с "теневым" производством. В 2014 году цена поднималась дважды: с 11 марта до 199 рублей с 1 августа - до 220 рублей. С 1 февраля 2015 года цена была снижена до 185 рублей, в июне 2016 года повышена на 5 рублей.

С 1 января 2017 года, впервые после 2014 года, акциз на водку и другой крепкий алкоголь повысился с 500 до 523 руб. за 1 литр безводного спирта.

При этом в декабре Минэкономразвития предложило снизить ставки акцизов и минимальные розничные цены на алкогольную продукцию, а также снять ограничения на розничную продажу спиртного, введенные в 2012-2016 годах. Таким образом ведомство рассчитывало сократить нелегальный рынок спиртного и понизить избыточную административную нагрузку на отрасль, мешающую конкуренции.

В сентябре с предложением снизить акцизы на алкоголь с 500 до 360 рублей за литр чистого спирта в 2017 году выступал замминистра экономики Олег Фомичев. Также, по его мнению, должна была снижена минимальная стоимость полулитра водки - со 190 до 136 рублей. По словам источника издания, идею поддерживал экс-министр экономики Алексей Улюкаев.

Минфин инициативу Минэкономики не поддержал. По мнению финансового ведомства, уменьшение акцизов на крепкий алкоголь может привести к потерям доходов бюджетов, а снижение минимальных розничных цен - к увеличению потребления спиртного и росту смертности населения.

Сейчас в России от случайного отравления алкоголем умирает более 23 тысяч человек в год, а от болезней, связанных со злоупотреблением спиртным, более 75 тысяч человек.

Комментарии 63 комментария | Оставить комментарий Обсудить
13.05.2017
новость Новости по теме
20.12.2016 Число погибших от отравления концентратом "Боярышник" в Иркутске выросло до 58 →
15.12.2016 Минэкономразвития предложило снизить цены на алкоголь и снять ограничения на его продажу →
29.09.2016 Минэкономразвития предложило снизить акциз на крепкий алкоголь →
20.09.2016 С января России нелегального алкоголя изъято в семь раз больше, чем за прошлый год →
30.08.2016 Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на водку →
09.06.2016 Минимальная цена на водку повышается на пять рублей →
01.03.2016 Минфин выступил против снижения акцизов на алкоголь →
15.12.2015 ФАС предложила повысить минимальную цену на водку →
Фото и Видео
23154
Play own
Голодовка валютных заемщиков
22768
Play own
Флэшмоб валютных ипотечников
"Улов дня". Проспект мира, Москва, 1991 г. Фото Дмитрия Борко
Фотоуроки кризиса (10 фото)
22285
Play own
"Пожирание рубля" у Центробанка
Реклама
Выбор читателей
новость Атака вируса-вымогателя
Скриншот заставки вируса WannaCry
статья Украина обогнала Россию
Виталий Портников
новость Ракеты на "Кузнецове" менять не будут
"Адмирал Кузнецов". Фото: mil.ru
статья Исповедь украинского командира
в блоге ЛНР: быт и нравы
435
РЕКЛАМА
Loading...
статья Бога нет
Александр Скобов
в блоге Курс на заграницу
383
статья РПЦ, Соколовский и Рунет
Николай Митрохин. Фото из личного архива
новость Митинг за пятиэтажки без политики
Хрущевка. Фото с сайта www.fashionista.ru
новость Дело Шпакова направлено в суд
Александр Шпаков на акции 26 марта
новость Продуктовые карточки введут в 2018-м
Денис Мантуров. Фото: minpromtorg.gov.ru
новость Кремль: Верните посольские дачи
Юрий Ушаков. Фото: er.ru
новость США усиливают Балтию
Бен Ходжес. Фото: eur.army.mil
новость Активисты SERB донесли на Кулия
Юрий Кулий в суде 12 мая. Фото: Ю.Тимофеев/Грани.Ру
статья Ловца покемонов отпустили
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Опасный маневр Су-27
Истребитель-перехватчик Су-27. Фото: mil.ru
в блоге Убийство Немцова: вранье в суде
7
статья С Путиным и Моторолой: ВИДЕО
Портрет Моторолы на шествии "Бессмертного полка" в Москве. Кадр Граней.Ру
новость ВЦИОМ: Россияне уважают Кадырова
Рамзан Кадыров. Фото пресс-службы Кремля
новость Навальный вернулся в Москву
Алексей Навальный после операции. Фото из личного Инстаграма