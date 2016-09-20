Реклама

За неполные девять месяцев 2016 года в России изъято 33 миллиона литров нелегального алкоголя, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Росалкогольрегулирования. Это в семь раз больше, чем за весь прошлый год.

При этом на смену подпольным промышленным цехам пришли кустарные производства, отметили в пресс-службе. С января РАР выявило и ликвидировало более 100 нелегальных заводов и цехов по производству и хранению нелегального алкоголя, рассказали РБК в пресс-службе ведомства. За весь 2015 год было закрыто 56 производств и цехов, изъято более 5 миллионов литров сырья и готовой продукции.

"Мы отмечаем следующий тренд: на смену подпольным промышленным цехам приходят кустарные производства. Таких в последнее время все больше. В качестве сырья на таких заводиках используется этанол (медицинская фармсубстанция) в пластиковых канистрах", - сообщил официальный представитель ведомства Александр Куликов.

При этом в действительности объемы производства нелегального алкоголя в России в 2016 году не увеличатся, а даже сократятся на 250–300 миллионов литров, Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. Таков примерный объем серой продукции, которая была продана в легальной рознице в прошлом году. С начала года в России вступили в силу поправки к закону о госрегулировании алкогольного рынка и система ЕГАИС заработала в магазинах. после этого нелегальная водка исчезла из розничных сетей.

По оценкам ЦИФРРА, в этом году будет продано около 200 миллионов литров нелегальной водки и столько же самогона. Продажи суррогатов - аптечных настоек и спиртосодержащих жидкостей двойного назначения составят 550 миллионов литров.

В мае главный внештатный нарколог Минздрава, директор Московского научно-практического центра наркологии Евгений Брюн заявил, что за последние пять лет потребление алкоголя в России снизилось почти на треть. Настолько же сократилось количество отравлений спиртным. "Сейчас взрослый человек потребляет в среднем в год 12,8 литров абсолютного алкоголя (этилового спирта). Пять-шесть лет назад официальная цифра была 18 литров", - сообщил Брюн. По его мнению, злоупотреблять алкоголем стали меньше из-за экономического кризиса.

"Потребление алкоголя и наркотиков - это всегда показательная вещь, отражающая глубинные процессы в обществе. Денег у людей сейчас меньше и первая реакция - экономить на алкоголе", - сказал нарколог. При этом он предупредил, что если денег станет еще меньше, то пить начнут больше.

Брюн также подчеркнул важную роль в снижении потребления спиртного регулирование рынка алкогольной продукции государством и работу наркологов.