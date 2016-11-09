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новость Всемирный банк: Импортозамещение не смогло компенсировать падение российской экономики

09.11.2016
Всемирный банк. Фото с сайта leidenuniv.nl
Всемирный банк. Фото с сайта leidenuniv.nl
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Положительное влияние импортозамещения оказалось недостаточным для компенсации общего сокращения в российской промышленности и пока не дало существенного эффекта в диверсификации экономики. Об этом говорится в традиционном докладе Всемирного банка, посвященном российской экономике.

"На настоящий момент импортозамещение оказало лишь незначительное влияние на рост экономики и перераспределение факторов производства. Это подразумевает, что процесс диверсификации идет медленно, - говорится в документе. - Коррекция относительных цен облегчила процесс импортозамещения, оказав поддержку производству в некоторых секторах. Однако это воздействие оказалось незначительным из-за относительно низкого уровня свободных производственных мощностей (в большинстве секторов коэффициент использования производственных мощностей сохраняется на исторически высоком уровне) и ограниченного предложения рабочей силы".

В результате, по оценке экспертов ВБ, положительное влияние импортозамещения оказалось недостаточным для компенсации общего сокращения в промышленности. Вместе с тем в некоторых отраслях обрабатывающей промышленности зафиксирована положительная динамика. Еще одним сектором, который выиграл от коррекции относительных цен и введения контрсанкций, стало сельское хозяйство. Эта отрасль в первом полугодии 2016 года показала рост в 1,5 процента.

Невысокий уровень диверсификации российской экономики отражается в слабой инвестиционной активности и ограниченном росте неэнергетического экспорта, говорится в докладе. В первом полугодии рост инвестиций был зафиксирован лишь в нескольких секторах. В остальных продолжилось сокращение капитальных инвестиций, несмотря на улучшение доступа к финансовым ресурсам и увеличение прибылей.

Как отмечают во Всемирном банке, в России 51 процента достигла доля "уязвимого населения", чьи доходы по паритету покупательской способности составляют меньше 10 долларов в день. Рост составил 8 процентов. "Это существенное увеличение, которое сводит на нет многие достигнутые за последние годы результаты по обеспечению всеобщего процветания", - отмечается в докладе.

При этом Всемирный банк несколько улучшил прогноз роста российской экономики. Спад в 2016 году ожидается на уровне -0.6 процента, против июньского прогноза в -1.2 процента и апрельского в -1,9. ВВБ полагают, что в связи с ростом цен на нефть российская экономика поднимется на 1,5 процента в 2017 году и на 1,7 - в 2018 году.

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09.11.2016

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