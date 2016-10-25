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Госкомпания "Роснефтегаз", которая управляет активами "Роснефти", "Газпрома" и "Интер РАО", отказалась раскрыть Росимуществу данные о доходах, сообщают "Ведомости" со ссылкой на межведомственную переписку. Совет директоров "Роснефтегаза", формально находящегося в собственности Росимущества, возглавляет Иорь Сечин.

Еще летом Минфин предложил, чтобы "Роснефтегаз" перечислял в бюджет все дивиденды, а не половину, как ранее. Принципиальное решение по этому вопросу уже принято, сообщил источник "Ведомостей". Однако оценить размер доходов госкомпании пока не представляется возможным. "Роснефтегаз" ни разу не предоставил Росимуществу информацию о своей инвестпрограмме, несмотря на запросы.

В письме, направленном гендиректором госкомпании Геннадем Букаевым руководителю Росимущества Дмитрию Пристанскову говорится, что отчеты направляются непосредственно президенту Владимиру Путину. "Роснефтегаз" выносит просьбы на уровень президента и тот каждый раз поручает правительству их проработать, сообщил источник в экономическом блоке правительства. По его словам сейчас госкомпания решила сразу обратиться за защитой к президенту и теперь все ждут ответа Путина.

При этом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков утверждает, что отчеты "Роснефтегаза" непосредственно перед президентом невозможны. "Это вопрос правительства, он не входит в сферу рабочих вопросов президента", - сказал он.

"Почему "Роснефтегаз" не отвечает на письма собственника, а шлет все Путину, будто он собственник, непонятно", - заявил изданию неназванный федеральный чиновник.

В марте 2015 года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, разрешающее не раскрывать доходы руководителям компаний, подконтрольных государству. Документ изменил порядок публикации данных топ-менеджеров компаний с госучастием. Обязательство обнародовать доходы снято с руководителей 23 открытых акционерных обществ и членов их семей. Публиковать данные теперь должны лишь руководители, их заместители и главные бухгалтеры компаний, на 100 процентов принадлежащих государству, чье руководство назначается правительством.

Компании, исключенные из перечня, по-прежнему будут обязаны предоставлять сведения о доходах и расходах в аппарат правительства. Однако раскрывать данные в СМИ они не должны. Под действие этого постановления подпала и возглавляемая Сечиным "Роснефть"