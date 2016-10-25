О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: http://mirror713.graniru.info/Economy/m.255903.html
Также: Экономика, Президент, Правительство, Россия, Политика | Персоны: Игорь Сечин, Владимир Путин, Дмитрий Песков

новость О том ведают Бог да государь

"Роснефтегаз" отказался сообщить Росимуществу данные о своих доходах
25.10.2016
Игорь Сечин. Фото: rosneft.ru
Игорь Сечин. Фото: rosneft.ru
Реклама

Госкомпания "Роснефтегаз", которая управляет активами "Роснефти", "Газпрома" и "Интер РАО", отказалась раскрыть Росимуществу данные о доходах, сообщают "Ведомости" со ссылкой на межведомственную переписку. Совет директоров "Роснефтегаза", формально находящегося в собственности Росимущества, возглавляет Иорь Сечин.

Еще летом Минфин предложил, чтобы "Роснефтегаз" перечислял в бюджет все дивиденды, а не половину, как ранее. Принципиальное решение по этому вопросу уже принято, сообщил источник "Ведомостей". Однако оценить размер доходов госкомпании пока не представляется возможным. "Роснефтегаз" ни разу не предоставил Росимуществу информацию о своей инвестпрограмме, несмотря на запросы.

В письме, направленном гендиректором госкомпании Геннадем Букаевым руководителю Росимущества Дмитрию Пристанскову говорится, что отчеты направляются непосредственно президенту Владимиру Путину. "Роснефтегаз" выносит просьбы на уровень президента и тот каждый раз поручает правительству их проработать, сообщил источник в экономическом блоке правительства. По его словам сейчас госкомпания решила сразу обратиться за защитой к президенту и теперь все ждут ответа Путина.

При этом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков утверждает, что отчеты "Роснефтегаза" непосредственно перед президентом невозможны. "Это вопрос правительства, он не входит в сферу рабочих вопросов президента", - сказал он.

"Почему "Роснефтегаз" не отвечает на письма собственника, а шлет все Путину, будто он собственник, непонятно", - заявил изданию неназванный федеральный чиновник.

В марте 2015 года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, разрешающее не раскрывать доходы руководителям компаний, подконтрольных государству. Документ изменил порядок публикации данных топ-менеджеров компаний с госучастием. Обязательство обнародовать доходы снято с руководителей 23 открытых акционерных обществ и членов их семей. Публиковать данные теперь должны лишь руководители, их заместители и главные бухгалтеры компаний, на 100 процентов принадлежащих государству, чье руководство назначается правительством.

Компании, исключенные из перечня, по-прежнему будут обязаны предоставлять сведения о доходах и расходах в аппарат правительства. Однако раскрывать данные в СМИ они не должны. Под действие этого постановления подпала и возглавляемая Сечиным "Роснефть"

Комментарии 23 комментария | Оставить комментарий Обсудить
25.10.2016

новость Новости по теме
25.10.2016 "Роснефть" намерена арендовать царский дворец в Ропше →
12.10.2016 "Роснефть" выкупила у государства контрольный пакет "Башнефти" →
30.09.2016 Осетинская: Трехмиллиардный иск к РБК - месть журналистам за расследования →
29.09.2016 "Роснефть" потребовала от РБК трехмиллиардную компенсацию →
09.09.2016 Минфин: Резервный фонд будет полностью израсходован в 2017 году →
29.08.2016 СМИ: Сечин предлагает продать ему "Башнефть" за 5 миллиардов долларов →
22.08.2016 Путин поддержал идею Сечина отменить пошлины на бизнес-джеты →
15.06.2016 Сечин: Выплаты членам правления "Роснефти" должны соответствовать мировым уровням →
31.05.2016 Генеральный адвокат Европейского суда признал законными санкции в отношении "Роснефти" →
11.05.2016 Доходы "Газпрома" от экспорта газа в Европу резко снизились →
16.02.2016 Доходы членов правления "Роснефти" выросли за год на миллиард рублей →
06.08.2015 "Ведомости": Путин отказал "Роснефти" в средствах ФНБ →
31.03.2015 Сечину и Якунину разрешили не раскрывать доходы →
Фото и Видео
23154
Play own
Голодовка валютных заемщиков
22768
Play own
Флэшмоб валютных ипотечников
"Улов дня". Проспект мира, Москва, 1991 г. Фото Дмитрия Борко
Фотоуроки кризиса (10 фото)
22285
Play own
"Пожирание рубля" у Центробанка
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Шпионы и болтуны
Илья Мильштейн. Courtesy photo
статья Хиллари обходит Трампа
Владимир Абаринов
новость Россия против новой резолюции
Виталий Чуркин в ООН. Фото: mid.ru
статья Зачем вломились в Сирию?
новость Митинг за запрет абортов: ВИДЕО
Митинг за запрет абортов. Кадр Грани-ТВ
РЕКЛАМА
Loading...
новость Россию не пустят в СПЧ ООН
Заседание СПЧ ООН. Фото: ohchr.org
новость Запретный фильм о КНДР
Кадр фильма "В лучах солнца"
статья Против народа
Александр Скобов
новость Обвинения российскому хакеру
Штаб-квартира LinkedIn. Фото: Википедия
в блоге Путин и колдуны
383
новость Тайные проверки в вузах
Митинг у РГГУ. Фото: @_Borodulin
новость Приговор Павленскому подтвержден
Петр Павленский в суде, 16.05.2016. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
статья Штирлиц идет по коридору
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Теракт в Кветте
Спецоперация в Кветте. Кадр местного телевидения
статья Урок Каддафи для Путина
Виталий Портников
новость Иванов: Холодная война - факт жизни
Сергей Иванов. Фото: kremlin.ru
новость Аншаков снова в розыске
Михаил Аншаков. Кадр "Граней"
новость Новая форма военных священников
Форма военного священника. Кадр видеоролика
новость Компенсация по делу Николаева
Леонид Николаев в зале суда. Фото газеты "Мой район"
новость Присоединение к санкциям
Флаги Украины и Евросоюза