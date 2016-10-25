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Компания "Роснефть" попросила сдать ей в долгосрочную аренду дворцово-парковый ансамбль "Ропша" под Петербургом. Письмо с такой просьбой направили президенту Владимиру Путину глава компании Игорь Сечин и министр культуры Владимир Мединский, сообщают "Ведомости".

В документе предлагается передать в аренду участок земли и строения. По данным Росреестра, площадь парка составляет более 389 тысяч квадратных метров. Планируется, что "Роснефть" вложит собственные средства в реставрацию дворца. После завершения работ компания будет использовать его "для собственных нужд". При этом "Роснефть" обещает, что дворец смогут посещать группы туристов.

Сейчас комплекс в Ропше находится в управлении Государственного музея-заповедника "Петергоф". Бюджет музея ограничен, потому он не может самостоятельно профинансировать воссоздание дворцово-паркового ансамбля. Весной гендиректор музея-заповедника Елена Кальницкая оценивала стоимость восстановления Ропщинского дворца более чем в пять миллиардов рублей.

Как отмечают источники издания, "Роснефть" в счет компенсации за восстановление объекта может получить комплекс в аренду за пониженную цену или даже бесплатно. Предполагается, что компания будет использовать дворец будет использовать в представительских целях, например, для проведения деловых встреч. Сейчас "Роснефть" для этого арендует в Петербурге неподалеку от Эрмитажа часть дворца великого князя Михаила Михайловича Романова.

Ропшинский дворцово-парковый ансамбль расположен в 49 километрах от Петербурга. Строительство дворца началось в 1725 году. Дворец, в числе прочего, известен тем, что в нем в 1762 году при невыясненных обстоятельствах скончался Петр III, муж императрицы Екатерины II.

Ансамбль входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Во время Второй мировой войны дворец был разрушен. Затем здание было восстановлено. До конца 1970-х годов в нем размещалась военная часть. С 1980-х годов дворец заброшен. Здание несколько раз горело, крыша и часть стен обрушились.

С 2014 года "Роснефть" находится под западными санкциями. Компания в связи с этим потребовала господдержки. Осенью 2014 года "Роснефть" запросила 1,5 триллиона рублей из Фонда национального благосостояния, причем не объясняя, на что именно. В правительстве потребовали представить список проектов. "Роснефть" подала повторную заявку на четыре проекта; позже она добавила в нее восемь проектов, а в дальнейшем - еще 16. Общая сумма заявки составила 1,3 триллиона рублей.

Однако летом 2016 года Путин отказал "Роснефти" в выделении средств.