О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: http://mirror713.graniru.info/Economy/m.255899.html
Также: Экономика, Президент, История, Россия, Общество, Политика | Персоны: Владимир Путин, Игорь Сечин, Владимир Мединский

новость Мир скважинам, война дворцам

"Роснефть" намерена арендовать царский дворец в Ропше
25.10.2016
Дворец в Ропше. Фото: spp.lfond.spb.ru
Дворец в Ропше. Фото: spp.lfond.spb.ru
Реклама

Компания "Роснефть" попросила сдать ей в долгосрочную аренду дворцово-парковый ансамбль "Ропша" под Петербургом. Письмо с такой просьбой направили президенту Владимиру Путину глава компании Игорь Сечин и министр культуры Владимир Мединский, сообщают "Ведомости".

В документе предлагается передать в аренду участок земли и строения. По данным Росреестра, площадь парка составляет более 389 тысяч квадратных метров. Планируется, что "Роснефть" вложит собственные средства в реставрацию дворца. После завершения работ компания будет использовать его "для собственных нужд". При этом "Роснефть" обещает, что дворец смогут посещать группы туристов.

Сейчас комплекс в Ропше находится в управлении Государственного музея-заповедника "Петергоф". Бюджет музея ограничен, потому он не может самостоятельно профинансировать воссоздание дворцово-паркового ансамбля. Весной гендиректор музея-заповедника Елена Кальницкая оценивала стоимость восстановления Ропщинского дворца более чем в пять миллиардов рублей.

Как отмечают источники издания, "Роснефть" в счет компенсации за восстановление объекта может получить комплекс в аренду за пониженную цену или даже бесплатно. Предполагается, что компания будет использовать дворец будет использовать в представительских целях, например, для проведения деловых встреч. Сейчас "Роснефть" для этого арендует в Петербурге неподалеку от Эрмитажа часть дворца великого князя Михаила Михайловича Романова.

Ропшинский дворцово-парковый ансамбль расположен в 49 километрах от Петербурга. Строительство дворца началось в 1725 году. Дворец, в числе прочего, известен тем, что в нем в 1762 году при невыясненных обстоятельствах скончался Петр III, муж императрицы Екатерины II.

Ансамбль входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Во время Второй мировой войны дворец был разрушен. Затем здание было восстановлено. До конца 1970-х годов в нем размещалась военная часть. С 1980-х годов дворец заброшен. Здание несколько раз горело, крыша и часть стен обрушились.

С 2014 года "Роснефть" находится под западными санкциями. Компания в связи с этим потребовала господдержки. Осенью 2014 года "Роснефть" запросила 1,5 триллиона рублей из Фонда национального благосостояния, причем не объясняя, на что именно. В правительстве потребовали представить список проектов. "Роснефть" подала повторную заявку на четыре проекта; позже она добавила в нее восемь проектов, а в дальнейшем - еще 16. Общая сумма заявки составила 1,3 триллиона рублей.

Однако летом 2016 года Путин отказал "Роснефти" в выделении средств.

Оставить комментарий Обсудить
25.10.2016

новость Новости по теме
19.10.2016 "Ведомости" обжаловали решение суда по иску Сечина →
12.10.2016 "Роснефть" выкупила у государства контрольный пакет "Башнефти" →
10.10.2016 Иск Сечина к "Новой газете" удовлетворен →
29.09.2016 "Роснефть" потребовала от РБК трехмиллиардную компенсацию →
16.09.2016 Суд обязал "Ведомости" уничтожить тираж газеты со статьей о доме Сечина →
30.08.2016 Сечин подал иск к "Ведомостям" из-за публикации о его новом доме в Барвихе →
22.08.2016 Путин поддержал идею Сечина отменить пошлины на бизнес-джеты →
02.08.2016 Сечин подает иск к СМИ после публикаций о его яхте и жене →
01.08.2016 "Новая газета": У Сечина есть яхта стоимостью до 180 миллионов долларов →
15.06.2016 Сечин: Выплаты членам правления "Роснефти" должны соответствовать мировым уровням →
31.05.2016 Генеральный адвокат Европейского суда признал законными санкции в отношении "Роснефти" →
16.02.2016 Доходы членов правления "Роснефти" выросли за год на миллиард рублей →
06.08.2015 "Ведомости": Путин отказал "Роснефти" в средствах ФНБ →
21.04.2015 Сечин просит срочно выделить "Роснефти" 1,3 триллиона рублей из средств ФНБ →
18.12.2014 Леонтьев назвал "коммунистической пропагандой" обсуждение зарплаты Сечина →
05.12.2014 "Роснефть" претендует на 200 миллиардов рублей из средств ФНБ →
01.12.2014 "Роснефть" подала четыре заявки на средства ФНБ →
29.10.2014 "Роснефть" подготовила ответ на санкции и просит господдержки →
Фото и Видео
23154
Play own
Голодовка валютных заемщиков
22768
Play own
Флэшмоб валютных ипотечников
"Улов дня". Проспект мира, Москва, 1991 г. Фото Дмитрия Борко
Фотоуроки кризиса (10 фото)
22285
Play own
"Пожирание рубля" у Центробанка
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
новость Россия против новой резолюции
Виталий Чуркин в ООН. Фото: mid.ru
новость Россию не пустят в СПЧ ООН
Заседание СПЧ ООН. Фото: ohchr.org
статья Зачем вломились в Сирию?
статья Против народа
Александр Скобов
новость Митинг за запрет абортов: ВИДЕО
Митинг за запрет абортов. Кадр Грани-ТВ
РЕКЛАМА
Loading...
новость Запретный фильм о КНДР
Кадр фильма "В лучах солнца"
новость Тайные проверки в вузах
Митинг у РГГУ. Фото: @_Borodulin
в блоге Путин и колдуны
383
новость Присоединение к санкциям
Флаги Украины и Евросоюза
статья Штирлиц идет по коридору
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Иванов: Холодная война - факт жизни
Сергей Иванов. Фото: kremlin.ru
статья Урок Каддафи для Путина
Виталий Портников
новость Новая форма военных священников
Форма военного священника. Кадр видеоролика
новость Компенсация по делу Николаева
Леонид Николаев в зале суда. Фото газеты "Мой район"
новость Порошенко: Альтернатив "Минску" нет
Петр Порошенко. Фото: 112.ua
новость МИД: На санкции ответим несимметрично
Сергей Рябков. Фото: interaffaires.ru
новость Аншаков снова в розыске
Михаил Аншаков. Кадр "Граней"
новость США: Прекратите поддерживать Асада
Нед Прайс. Кадр CNN
новость Хинштейн перешел в Росгвардию
Александр Хинштейн. Фото Д.Борко/Грани.Ру
новость Ленинопад на Украине закончился
Снос памятника Ленину в Новгороде-Северском. Фото: espreso.tv