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В деле экс-замминистра культуры Григория Пирумова появился новый эпизод, сообщает ТАСС. Он связан с хищением средств, выделенных на реставрацию крепости Фридриха Великого в Калининграде.

О новом эпизоде упоминается в материалах, оглашенных судьей в ходе заседания в Мосгорсуде, где рассматривалась апелляция защиты на продление ареста Пирумова. Как сообщила судья, бывший чиновник признал свою вину по всем предъявленным эпизодам, дал подробные признательные показания и начал погашать причиненный ущерб.

Следователь указал суду на необходимость завершения ряда допросов обвиняемых и отметил, что расследование в скором времени будет завершено. Защита просила перевести Пирумова под домашний арест. Однако Мосгорсуд подтвердил решение Лефортовского райсуда, в соответстствии с которым экс-замминистра останется под стражей до 15 марта.

Пирумов - один из основных фигурантов так называемого "дела реставраторов". Обвиняемым вменяется ущерб на сумму более 100 миллионов рублей. Следствие считает, что деньги похищены при реставрации Новодевичьего монастыря, музея космонавтики в Калуге, Иоанно-Предтеченского монастыря, драмтеатра в Пскове.

Следствие подозревает Пирумова в организации группы, в которую он привлек других участников, в том числе директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Бориса Мазо, глав двух подведомственных ФГУП Олега Иванова и Бориса Цагараева, главу компании "БалтСтрой" Дмитрия Сергеева и его подчиненного Владимира Сванбека. Все они находятся в СИЗО.

Предприниматель Никита Колесников находится под домашним арестом. Управляющий компании "БалтСтрой" Александр Коченов был освобожден под залог в 10 миллионов рублей.

Кроме того, суд наложил обеспечительный арест на счета и имущество Мазо и Пирумова. В конце ноября сообщалось, что все фигуранты уголовного дела признали свою вину.

Дело было возбуждено 10 марта 2016 года. Всем участникам предполагаемой преступной группы были предъявлены обвинения по четырем эпизодам мошенничества. Теперь к ним добавился пятый.

По версии следствия, чиновники при заключении контрактов получали откаты, которые "тратили по своему усмотрению". Ущерб по делу пока составляет более 100 миллионов рублей, однако может быть пересмотрен в сторону увеличения. Для его погашения у фигурантов расследования арестованы были квартиры, загородные дома и автомобили.

8 декабря премьер-министр Дмитрий Медведев отстранил Пирумова от должности.