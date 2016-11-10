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новость Замминистра культуры Пирумов признал вину по делу о хищении средств

10.11.2016
Григорий Пирумов. Фото: onlinetambov.ru
Григорий Пирумов. Фото: onlinetambov.ru
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Замминистра культуры Григорий Пирумов признал свою вину по делу о хищении бюджетных средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия. Как передает Интерфакс, об этом на заседании Мосгорсуда заявил следователь.

"В материалах настоящего уголовного дела имеются сведения, подтверждающие вину Пирумова Григория Ульяновича, в частности, имеется признание Пирумова о содеянных им преступлениях", - заявил следователь. По его словам, пока данные протоколы допросов не могут быть приобщены к материалам дела из-за тайны следствия.

В Мосгорсуде в четверг рассматривалась жалоба на продление ареста Пирумова. Прокурор просила оставить его под стражей. В итоге суд оставил Пирумова под стражей до 15 декабря.

При этом адвокат Пирумова Федор Куприянов настаивает, что заявление следователя о признании фигурантом вины является лишь частным мнением. "Данное заявление было сделано с единственной целью: чтобы суд не отменил постановление суда первой инстанции (о продлении ареста. - Ред.), потому что туда они вообще никаких доказательств не представили", - заявил Куприянов.

"Экспертиз по делу не проведено. И поэтому признать вину в ущербе невозможно", - подчеркнул защитник.

В конце августа еще один фигурант дела, директор департамента управления имуществом Минкультуры Борис Мазо, признал свою вину. При этом его адвокат заявил, что Мазо не станет заключать сделку со следствием.

О возбуждении уголовного дела в отношении ряда руководящих работников министерства культуры и предпринимателей 15 марта сообщила ФСБ. Ущерб от их действий оценивается в сумму не менее 50 миллионов рублей.

Следствие подозревает замминистра культуры в организации группы с целью хищения средств, которое осуществлялось через завышение стоимости реставрационных работ. По версии следствия, в этом принимали участие директор строительной фирмы АО "БалтСтрой" Дмитрий Сергеев, управляющий компанией Александр Коченов и другие лица.

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10.11.2016

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