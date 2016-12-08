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Также: Культура, Россия, Политика, Криминал, Происшествия, Право, Общество | Персоны: Дмитрий Медведев

новость Медведев уволил находящегося под следствием замминстра культуры

08.12.2016
Григорий Пирумов. Фото: onlinetambov.ru
Григорий Пирумов. Фото: onlinetambov.ru
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Премьер-министр Дмитрий Медведев отстранил от должности находящегося под следствием замминистра культуры Григория Пирумова. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Пирумов - один из основных фигурантов так называемого "дела реставраторов". Он обвиняется в хищении госсредств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия. В рамках дела он был заключен под стражу и находится в СИЗО "Лефортово".

Следствие подозревает Пирумова в организации группы, в которую он привлек других участников, в том числе руководителей строительных фирм-подрядчиков. Целью, по версии следствия, стало хищение средств путем завышения стоимости работ по реставрации ряда памятников культурного наследия.

Дело было возбуждено 10 марта 2016 года. Всем участникам предполагаемой преступной группы были предъявлены обвинения по четырем эпизодам мошенничества.

По версии следствия, чиновники при заключении контрактов получали откаты, которые "тратили по своему усмотрению". Ущерб по делу пока составляет более 100 миллионов рублей, однако может быть пересмотрен в сторону увеличения. Для его погашения у фигурантов расследования арестованы были квартиры, загородные дома и автомобили.

В начале ноября стало известно, что Пирумов признал свою вину. Тогда об этом на заседании Мосгорсуда заявил следователь, ведущий дело. При этом он добавил, что данные о признании вины содржаься в протоколах допросов, которые пока не могут быть приобщены к материалам дела из-за тайны следствия.

Позже адвокат Пирумова Федор Куприянов заявил, что слова следователя о признании фигурантом вины "являются лишь частным мнением".

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08.12.2016

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