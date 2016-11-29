Реклама

Все фигуранты уголовного дела о хищениях бюджетных средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия, признали свою вину. Об этом пишет "Коммерсант", ссылаясь на собственные источники. Трое фигурантов дела уже покинули СИЗО

В октябре суд изменил меру пресечения на домашний арест предпринимателю Никите Колесникову. Затем из "Лефортово" вышли глава компании "Балтстрой" Дмитрий Сергеев и управляющий этой компании Александр Коченов. Как утверждают источники издания, Сергеев и Коченов заключили досудебные соглашения о сотрудничестве с заместителем генпрокурора Виктором Гринем, полностью признав свою вину и дав показания на предполагаемых подельников.

После этого, узнав о сделках, замминистра культуры Григорий Пирумов, глава ФГУП "Центр реставрации" Олег Иванов, директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры Борис Мазо, руководитель ФГКУ "Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации" Борис Цагараев и Владимир Сванбек, возглавлявший проекты АО "Балтстрой", также признали свою причастность к хищениям и "деятельно раскаялись, собрав около 10 миллионов рублей на погашение ущерба". При этом они продолжают находиться в СИЗО.

О том, что Пирумов признал свою вину, стало известно еще в начале ноября. Тогда об этом на заседании Мосгорсуда заявил следователь, ведущий дело. При этом он добавил, что данные о признании вины содржаься в протоколах допросов, которые пока не могут быть приобщены к материалам дела из-за тайны следствия.

Позже адвокат Пирумова Федор Куприянов заявил, что слова следователя о признании фигурантом вины "являются лишь частным мнением".

О возбуждении уголовного дела в отношении ряда руководящих работников министерства культуры и предпринимателей 15 марта сообщила ФСБ. По версии спецслужбы, Пирумов в 2012 году создал преступную группу, участники которой заключали госконтракты на реставрацию Новодевичьего монастыря, Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина, Иоанно-Предтеченского монастыря, Музея космонавтики в Калуге, Изборской крепости и башни Кронпринц в Калининграде по завышенной стоимости с близкими к ним коммерческими структурами.

За это чиновники получали откаты, которые "тратили по своему усмотрению". Ущерб по делу пока составляет более 100 миллионов рублей, однако может быть пересмотрен в сторону увеличения. Для его погашения у фигурантов расследования арестованы были квартиры, загородные дома и автомобили.