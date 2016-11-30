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Полиция не будет возбуждать уголовное дело о вымогательстве в отношении лидера французской группы Space Дидье Маруани и юриста Игоря Трунова по заявлению певца Филиппа Киркорова. Как сообщает ТАСС, об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

При этом он отметил, что доследственная проверка по заявлению Киркорова еще не завершена и окончательное процессуальное решение будет принято по ее итогам.

Как передает РИА "Новости", около трех часов ночи Маруани отпустили из ОВД "Басманное", проведя с ним беседу. При этом полицейские не вернули ему изъятый телефон. В среду музыкант должен вернуться в полицию для дачи объяснений.

"Пока никаких объяснений полиции он не дал, так как представителя консульства не было", - рассказала представитель Трунова Людмила Айвар.

Адвокат добавила, что информации об освобождении самого Трунова у нее пока нет. Маруани, отметила она, "наверное, больше никогда не приедет в Москву, ни с концертом, ни даже в Кремль".

Маруани и Трунов были задержаны накануне вечером в офисе Сбербанка на Покровке. Музыкант и юрист должны были подписать мировое соглашение с Киркоровым, однако в Сбербанке их ждала полиция и адвокат Киркорова Александр Добровинский, который позже сообщил, что задержание с заявлением певца.

"Филипп Киркоров обратился в полицию с заявлением о вымогательстве у него Труновым и Маруани 1 миллиона евро за то, чтобы тот не распространял о них негативной информации", - сказал адвокат.

Конфликт музыкантов связан с нарушением авторских прав. Французский музыкант обвинил Киркорова в плагиате в песне "Жестокая любовь". Согласно заключению экспертов, эта композиция - переработанная версия песни Маруани Symphonic Space Dream.

28 ноября Трунов заявил, что сторонам удалось договориться в досудебном порядке. По его словам, Киркоров признал претензии Маруани и группы Space и даже согласился выплатить компенсацию. Однако адвокат российского певца Александр Добровинский это отрицал и утверждал, что никаких договоренностей не было.

Позже во вторник ТАСС сообщил со ссылкой на Добровинского, что переписку с Маруани от лица Киркорова вели пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров).

Позже Вован подтвердил РИА "Новости", что говорил с Маруани от лица Киркорова, после чего стороны уже напрямую согласовали детали встречи и конкретную сумму. "Мы просто передали материалы, и видимо адвокаты Добровинского посчитали, что есть подозрения на вымогательство в тех вещах, о которых писал Маруани якобы Киркорову", - заявил Кузнецов.

Сам Киркоров заявил, что у него "внаглую стали вымогать деньги и угрожать. "Я обратился в наши правоохранительные органы… В связи с именно этими следственными действиями мне пришлось срочно вылететь в Москву", - рассказал певец.

Группа Space была создана Дидье Маруани, Роланом Романелли и Янником Топом в 1977 году. В конце 1970-х группа выпустила три успешных альбома: Magic Fly, Deliverance и Just Blue, проданных в общей сложности тиражом более 12 миллионов копий. После этого в группе произошел раскол, после чего Дидье Маруани продолжил сольную карьеру.