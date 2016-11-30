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Дидье Маруани намерен подать на российского певца Филиппа Киркорова жалобу за клевету. Об этом лидер французской группы Space заявил на пресс-конференции в Москве, сообщает Би-Би-Си.

"То, как повел себя Киркоров - это западня, это преступление. Мои адвокаты подадут жалобу в прокуратуру за клевету на меня", - сказал Маруани .

По заявлению от Киркорова о вымогательстве приехали 60 полицейских, которые "повели себя нелюбезно, как в плохом детективном кино", сказал французский музыкант. По его словам Маруани, ему запретили с кем-либо разговаривать, забрали мобильный телефон.

Маруани также рассказал, что в отделе полиции сотрудники просили его о селфи. "Полицейские хотели сделать со мной селфи. Я им сказал: вы так себя вели, а теперь хотите селфи?" - сказал музыкант.

Маруани отметил, что он готов продемонстрировать более 60 сообщений, полученных от Киркорова. Французский музыкант считает, что он получил эти письма именно от Киркорова, а не от пранкеров.

Лидер группы Space также обвинил российского певца в воровстве более 30 песен у разных исполнителей. Он сообщил, что его друг, тоже композитор, также намерен судиться с Киркоровым. "Мой друг написал песню для Далиды, а Киркоров ее без разрешения перепел", - утверждает Маруани. Он уточнил, что речь идет о песне Киркорова "Самая, самая".

Задержанный вместе с Маруани юрист Юрий Трунов сообщил, что уже написал заявление в прокуратуру на Киркорова и его адвоката о ложном доносе. Трунов также сообщил, что он и французский музыкант добровольно поехали в полицию, где провели 8 часов. Между тем на видеозаписи видно, что полицейские силой усаживают Маруани в автомобиль.

Накануне вечером Маруани и Трунов были задержаны в офисе Сбербанка на Покровке. Музыкант и юрист должны были подписать мировое соглашение с Киркоровым, однако в Сбербанке их ждала полиция и адвокат российского певца Александр Добровинский.

"Филипп Киркоров обратился в полицию с заявлением о вымогательстве у него Труновым и Маруани 1 миллиона евро за то, чтобы тот не распространял о них негативной информации", - заявил Добровинский. В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили, что по заявлению Киркорова начата доследственная проверка. "Задержанных на данный момент нет. Официально человек не является задержанным, пока не составлен протокол о задержании", - отметили при этом в пресс-службе.

Около трех часов ночи Маруани отпустили из ОВД "Басманное", проведя с ним беседу. При этом полицейские принесли ему извинения, но не вернули изъятый телефон.

В среду источник в правоохранительных органах сообщил, что полиция не будет возбуждать уголовное дело о вымогательстве в отношени Маруани и Трунова.

Конфликт музыкантов связан с нарушением авторских прав. Французский музыкант обвинил Киркорова в плагиате в песне "Жестокая любовь". Согласно заключению экспертов, эта композиция - переработанная версия песни Маруани Symphonic Space Dream.

28 ноября Трунов заявил, что сторонам удалось договориться в досудебном порядке. По его словам, Киркоров признал претензии Маруани и группы Space и даже согласился выплатить компенсацию. Однако Добровинский это отрицал и утверждал, что никаких договоренностей не было.

Во вторник ТАСС сообщил со ссылкой на Добровинского, что переписку с Маруани от лица Киркорова вели пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров). Позже Вован подтвердил, что говорил с Маруани от лица Киркорова, после чего стороны уже напрямую согласовали детали встречи и конкретную сумму. "Мы просто передали материалы, и видимо адвокаты Добровинского посчитали, что есть подозрения на вымогательство в тех вещах, о которых писал Маруани якобы Киркорову", - заявил Кузнецов.