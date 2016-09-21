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Также: Общество, Право | Персоны: Игорь Трунов

новость Игорь Трунов лишен статуса адвоката

21.09.2016
Игорь Трунов. Фото Дм.Борко/Грани.Ру
Игорь Трунов. Фото Дм.Борко/Грани.Ру
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Адвокатская палата Московской области лишила статуса известного адвоката Игоря Трунова за нарушение им норм профессиональной этики. Об этом сообщает ТАСС.

Решение будет обжаловано, заявила представитель Трунова, его жена Людмила Айвар. "Через десять дней мы получим письменное решение с мотивировкой и обжалуем данное решение в суде", - сказала она.

12 июля квалификационная комиссия Адвокатской палаты Московской области рекомендовала лишить Трунова статуса. Причиной решения стало "наличие дисциплинарного проступка в действиях Трунова".

"Решение о лишении меня адвокатского статуса принято вчера, 12 июля. Оно еще должно быть подтверждено Советом адвокатской палата Московской области, но у меня иллюзий нет, оба этих органа возглавляет один и тот же человек", - рассказал сам Трунов. По его версии, "основанием послужила коллективная жалоба недовольных адвокатов".

Недовольство, отметил Трунов, вызвало его выступление на пресс-конференции, которое якобы умаляет авторитет адвокатуры и наносит ущерб. "Суть моих заявлений, что есть коррупция в рядах адвокатуры, есть "адвокаты-несуны" которые являются посредниками между правоохранительными органами и недобросовестными клиентами", - сказал защитник.

"Профессиональная деятельность затрагивает финансовые интересы крупных страховых компаний, не желающих платить страховое возмещение в полном объеме, недобросовестных владельцев бизнеса, и государственных служащих нарушающих закон", - пояснил Трунов в заявлении, опубликованном на своем сайте.

Трунов является защитником по делам о взрывах самолетов в 2004 году, теракта во время мюзикла "Норд-Ост", теракта в Домодедово в 2011 году, ярославской авиакатастрофы, взрыва самолета над Синаем в Египте в 2015 году, авиакатастрофы в Ростове-на-Дону в марте 2016 года, а также ряда других громких дел.

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