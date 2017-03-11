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новость 50+

Деятели культуры выступили в поддержку Петрушевской
11.03.2017
Людмила Петрушевская. Фото с личной ФБ-страницы
Людмила Петрушевская. Фото с личной ФБ-страницы
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Деятели культуры и правозащитники выступили в поддержку известной писательницы Людмилы Петрушевской. Под обращением поставили подписи более 50 человек.

"Мы поддерживаем Людмилу Стефановну Петрушевскую и считаем совершенно недопустимым преследование писателя за его произведения. Мы вынуждены в очередной раз подчеркнуть, что описание явления в художественном тексте не является его пропагандой, но средством привлечь общественное внимание к проблеме. Изображение писателем неприглядных сторон жизни помогает задуматься над ними и попытаться найти пути их преодоления. Если не делать это вместе с детьми - школьниками средних и старших классов - наши усилия, направленные на решение этих проблем, будут напрасны", - говорится в документе.

Обращение подписали Александр Архангельский, Татьяна Бонч-Осмоловская, Марина Вишневецкая, Сергей Гандлевский, Александр Гельман, Денис Драгунский, Ольга Дробот, Александр Подрабинек, Зоя Светова, Владимир Сорокин, Лев Тимофеев, Людмила Улицкая, Татьяна Щербина, Михаил Эпштейн и многие другие.

6 марта члены Общественного совета при Красноярской митрополии возмутились рассказом Петрушевской "Глюк" об ощущениях девочки, впервые попробовавшей наркотик. "Собравшиеся оценили вред от подобной информации для психики и духовного воспитания подростков. Все сошлись во мнении, что необходимо выработать консолидированную стратегию по противодействию распространению подобного рода литературы в школах, в том числе обозначить позицию Русской Православной Церкви", - говорилось в сообщении пресс-службы епархии.

Члены совета считают, что рассказ, который входит в сборник серии "Юношеская библиотека" с возрастным цензом 12+, может подпадать под статью о пропаганде наркотических средств. Ректор Красноярского педагогического института Валерий Ковалевский готов провести экспертизу рассказа, результаты которой могут быть направлены в Минобрнауки. Окончательное решение совет намерен принять в конце марта на заседании, которое пройдет под председательством депутата Госдумы Виктора Зубарева.

В связи с этим Петрушевская процитировала Пушкина: "Описывать слабости, заблуждения и страсти человеческие не есть безнравственность - так, как анатомия не есть убийство".

Детские книги регулярно привлекают внимание правоохранительных органов и "православной общественности" в связи с упоминанием в них "запретных тем". Так, в мае 2014 года сообщалось, что прокуратура Орловской области начала проверку серии книг "Детский проект Людмилы Улицкой" на предмет "пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений". Проверка велась после получения надзорным органом доноса, в котором говорится, что "такие книги создают угрозу для культурных ценностей нашего народа".

Людмила Петрушевская, писатель
Сказка "Глюк" - это же ведь современная сказка о рыбаке и рыбке. Об этом сказка, об исполнении желаний, только теперь уже с помощью Глюка. Прими таблетку - и настанет счастье. Сюжет простой: девочке Тане на дискотеке дали две таблетки, деньги потом. Одну таблеточку она приняла. И к ней пришел Глюк.Так все и началось, исполнение желаний (девочка некрасивая, небогатая, в классе ее не замечают) - а тут чемоданчик денег, дом за границей как у Барби, весь класс пришел в гости, пицца, пиво, а кто-то захотел водки, а кто-то шприцов. Кончилось дело пожаром и массовой гибелью. Но девочка выговорила себе у Глюка исполнение всех желаний - и когда из дома вынесли обгорелые трупы одноклассников, она сказала: "Хочу, чтобы все были живы". Глюк завыл, но все оказалось сном, все остались живы, просто это был тяжелый грипп... Потому что сказка должна заканчиваться хорошо. Сказка с плохим концом - это камень, завернутый в фантик и подаренный ребенку. А вот в реальности вокруг школ и на дискотеках ходят Глюки, наркоторговцы, и сначала дают попробовать. Потом сажают на иглу. Сейчас страна заражена СПИДом. В особенности это касается сибирских городов. Красноярск, очнись. В городе больше 30 тысяч официально зарегистрированных больных СПИДом. Мою книгу запретят, сожгут, меня посадят. Но ситуация не улучшится. Не маленькая сказка тут виной.

Фейсбук, 08.03.2017

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11.03.2017

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