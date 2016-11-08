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Также: Госдума, Тюрьма, Право, Россия, Общество, Политика, Парламент

новость RT: В России могут появиться частные тюрьмы

08.11.2016
СИЗО-6 Московской области, Коломна. Фото: wikimapia.org
СИЗО-6 Московской области, Коломна. Фото: wikimapia.org
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В России могут разрешить создание частных тюрем. Как передает RT, об этом сообщил депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев. По его словам, соответствующий законопроект уже разрабатывается в нижней палате парламента.

Сухарев пояснил, что частные тюрьмы выгодны для государства, которое тратит на содержание заключенных "колоссальные суммы". По его словам, это также поможет разгрузить переполненные следственные изоляторы. В столице, по информации депутата, они переполнены на 23 процента, и сейчас там находится уже на 2 тысячи человек больше, чем предполагает их максимальная вместимость.

Согласно законопроекту, владелец частной тюрьмы будет получать от государства средства на содержание каждого осужденного. Государство же будет определять для коммерческого места заключения конкретную норму прибыли. В случае неисполнения обязательств государство разрывает контракт, и он передается другим владельцам частных тюрем, пояснил депутат.

В законопроекте уточняется, что частной тюрьмой будет управлять негосударственная организация по договоренности с властями того или иного уровня. В заведениях будут присутствовать инспекторы, получающие зарплату из госбюджета и следящие за соблюдением установленных контрактом правил содержания.

В свою очередь, организация, отвечающая за режим, безопасность заключенных и тюрьмы в целом, будет получать за каждого зека соответствующую плату от государства.

"Закон пока дорабатывается, но есть все шансы на то, что он будет принят - надеемся на здравый смысл думского большинства и соответствующую поддержку ФСИН", - отметил Сухарев.

В сентябре 2014 года стало известно, что Минюст отказался от идеи перепрофилировать исправительные колонии в тюрьмы. Причиной стало отсутствие средств для перепрофилирования почти 500 колоний и постройки нескольких десятков новых тюрем. Как утверждалось, на это необходимо 1,8 триллиона рублей.

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08.11.2016

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