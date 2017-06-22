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Также: Полиция, Красная площадь, Арт, Культура

новость На Красной площади задержана художница-акционистка Ненашева

22.06.2017
Екатерина Ненашева на арт-акции "Между здесь и там". Фото: Михаил Левин
Екатерина Ненашева на арт-акции "Между здесь и там". Фото: Михаил Левин
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На Красной площади в Москве задержана художница-акционистка Екатерина Ненашева, сообщает журналист Михаил Левин. Она проводила арт-акцию в очках виртуальной реальности.

Во время задержания полицейский сказал Ненашевой: "Это реальный мир". Художницу отвезли в отдел полиции "Китай-город". Туда полицейские вызвали психиатрическую бригаду скорой помощи.

С 12 июня Екатерина Ненашева проводит ежедневную акцию "Между здесь и там" в поддержку находящихся в психоневрологических интернатах. В рамках акции художница она передвигается по городу в очках виртуальной реальности, в которых транслируются видео и фото повседневной жизни московских интернатов.

12 июня 2015 года на Болотной площади в Москве Ненашева совместно с бывшей участницей группы Pussy Riot Надеждой Толоконниковой устроила перформанс ко Дню России - они шили российский флаг в формах заключенных. Уже через несколько минут после начала акции их задержали полицейские. Активисток доставили в ОП "Якиманка", но после профилактической беседы отпустили.

25 июня 2015 года Ненашева наголо постриглась на Красной площади. Как сообщила журналистка "Новой газеты" Наталья Зотова, так Ненашева завершила тридцатидневную акцию "Не бойся" в поддержку женщин, находящихся в колонии, и тех, кто из нее уже вышел. Все это время она носила тюремную робу, продолжая вести обычную жизнь.

Полиция перформансу на Красной площади не препятствовала. Однако после его окончания Ненашеву, ассистировавшую ей Анну Боклер, а также Зотову задержали полицейские. Всех доставили в ОП "Китай-город". Зотову отпустили после звонка в редакцию, Ненашеву и Боклер оставили на ночь в полиции. Задержанных обвинили в том, что они мешали проходу граждан и совершили тем самым административное правонарушение. 25 июня Тверской суд Москвы арестовал Ненашеву и Боклер на трое суток.

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22.06.2017
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