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Также: Полиция, Арт, Партии, Культура, Россия, Политика | Персоны: Валерий Рашкин

новость Полиция попыталась изъять в частном клубе фривольные картины с Лениным

28.01.2017
Фрагмент картины Александра Света "Медосмотр"
Фрагмент картины Александра Света "Медосмотр"
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Полицейские попытались изъять для экспертизы в частном клубе "Газгольдер" картины с изображениями Владимира Ленина и других советских вождей в окружении полуобнаженных девушек, сообщает РЕН ТВ. С доносом в полицию обратился депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин.

Как рассказал владелец клуба Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, полицейские не смогли вынести из клуба картины из-за их большого размера. "Там изображена не эротика, а фривольные сюжеты, на которых изображены люди, похожие на вождей. Эти картины висят уже десять лет. Это работы уже покойного, к сожалению, Александра Света", – сообщил Баста.В последнее время непонятно почему такое внимание к моей персоне. Мне не хочется верить в теорию заговора. Сейчас мне озвучат какие-то рекомендации о снятии полотен в частном помещении. Он (Рашин. - Ред.) как провоцирует свои марксистские взгляды на все вокруг, не зная до конца, что такое коммунистические идеи".

По словам владельца клуба, он не намерен снимать полотна, так как не видит для этого никаких оснований. Баста отметил, что когда проводятся мероприятия для детей, картины закрывают.

В июне 2015 года Рашкин и еще один депутат-коммунист Сергей Обухов подготовили законопроект об уголовной ответственности за приравнивание коммунизма к нацизму и "утверждение превосходства последнего". Соответствующие поправки они предложили внести в статью 354.1 УК (реабилитация нацизма).

В октябре 2013 года петербургское отделение "Коммунистов России" направило в полицию заявление с требованием объявить в федеральный розыск американского киноактера Сильвестра Сталлоне, который прибудет в город на открытие выставки своих картин в Русском музее. Партия настаивала, чтобы против актера были открыты дела по статьям 242 (незаконное распространение порнографии), 282 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и 354 УК (публичные призывы к развязыванию агрессивной войны).

До окончания оперативно-разыскных мероприятий "Коммунисты России" потребовали приостановить выставку картин Сталлоне, поскольку "она может иметь отношение к его противоправной деятельности". По словам представителей партии, актер "неоднократно умышленно и злостно нарушал уголовное законодательство Российской Федерации", однако не был привлечен за это к ответственности. В связи с этим Сталлоне "продолжил противоправную деятельность в особо дерзкой, вызывающей форме". Это выразилось в том, что он в 1970 году снялся в главной роли в порнофильме "Итальянский жеребец", а в 1980-х - в боевиках "Рэмбо-2" и "Рэмбо-3", где выступил "главным организатором публичных призывов к развязыванию агрессивной войны, разжиганию расовой и межнациональной розни в отношении граждан СССР, граждан Социалистической Республики Вьетнам и других стран".

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28.01.2017

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