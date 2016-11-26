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В Москве полицейские прервали работу семинара "Школы журналистских расследований". Об этом сообщается на сайте медиапроекта "Соль".

Спустя два часа после начала занятий в ДК "ДелайСам" на улице Правды вошли сотрудники полиции и попросили всех выйти. По словам правоохранителей, поступила информация о заложенной в помещении бомбе.

Спустя 20 минут участникам школы позволили вернуться в помещение для занятий. Однако вскоре их вновь попросили выйти на улицу. К зданию приехали кинологи, а также сотрудники телеканала Life.

Полицейские потребовали у всех участников школы предоставить персональные данные, включая номера мобильных телефонов. Кроме того, правоохранители выясняют, откуда каждому из слушателей известно о мероприятии и с какой целью они на него приехали. Руководят работой полицейских сотрудники центра "Э" по Северному административному округу Москвы.

При этом полицейские сначала не стали прерывать занятия школы танцев, проходившее на втором этаже здания ДК. Однако затем танцоров тоже выгнали на улицу. Те продолжили занятия во дворе.

Участниками "Школы журналистских расследований" в этом году стали действующие журналисты различных изданий из девяти регионов страны. Занятия должны были пройти в субботу и воскресенье. В частности, было запланирована лекция бывшего руководителя международной неправительственной организации "Фонд поддержки расследовательской журналистики" Григория Пасько.

Видеорепротаж медиапроекта "Соль":

8 ноября в Сыктывкаре полиция по схожему сценарию сорвала семинар Пасько. Примерно через час после начала лекции администратор гостиницы попросила его выйти из аудитории. По ее словам, в полицию поступил звонок с информацией, что в гостинице заложена бомба. Журналист отказался покидать гостиницу, лекция продолжилась. Еще через 10 минут зазвучали сигналы тревоги, участникам семинара предложили покинуть здание. В это время в холле гостиницы было около десятка полицейских, а у здания дежурило четыре полицейских автомобиля.

Самого журналиста, по его словам, "увезли на допрос". "Сижу в УВД Сыктывкара. На допросе. В этот раз от моего имени добрые люди сообщили,что я хочу взорвать Республику Коми. Семинар по журналистике пришлось прервать", - написал он на своей странице.

По словам Пасько, ему "внушали", что сообщение о бомбе направил именно он. Дознаватель намеревалась составить протокол об изъятии у журналиста телефона, но он вызвал адвоката. После этого Пасько предложили написать заявление об отказе выдачи телефона. Он написал его, а также составил заявление о совершении в отношении него преступления - "ложного доноса о подготовке мной теракта в Сыктывкаре".

7 ноября в Барнауле полиция по итогам доследственной проверки возбудила дело о нападении на Пасько. На журналиста напали в Барнауле 27 сентября. Двое неизвестных, набросившиеся на журналиста, кричали: "Убирайся из нашего города!"