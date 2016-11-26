О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/tags/police/m.256972.html | http://mirror715.graniru.info/tags/police/m.256972.html
Также: Полиция, СМИ, Происшествия, Общество | Персоны: Григорий Пасько

новость В Москве полицейские прервали работу "Школы журналистских расследований"

26.11.2016
Срыв семинара проекта "Соль". Кадр видеозаписи
Срыв семинара проекта "Соль". Кадр видеозаписи
Реклама

В Москве полицейские прервали работу семинара "Школы журналистских расследований". Об этом сообщается на сайте медиапроекта "Соль".

Спустя два часа после начала занятий в ДК "ДелайСам" на улице Правды вошли сотрудники полиции и попросили всех выйти. По словам правоохранителей, поступила информация о заложенной в помещении бомбе.

Спустя 20 минут участникам школы позволили вернуться в помещение для занятий. Однако вскоре их вновь попросили выйти на улицу. К зданию приехали кинологи, а также сотрудники телеканала Life.

Полицейские потребовали у всех участников школы предоставить персональные данные, включая номера мобильных телефонов. Кроме того, правоохранители выясняют, откуда каждому из слушателей известно о мероприятии и с какой целью они на него приехали. Руководят работой полицейских сотрудники центра "Э" по Северному административному округу Москвы.

При этом полицейские сначала не стали прерывать занятия школы танцев, проходившее на втором этаже здания ДК. Однако затем танцоров тоже выгнали на улицу. Те продолжили занятия во дворе.

Участниками "Школы журналистских расследований" в этом году стали действующие журналисты различных изданий из девяти регионов страны. Занятия должны были пройти в субботу и воскресенье. В частности, было запланирована лекция бывшего руководителя международной неправительственной организации "Фонд поддержки расследовательской журналистики" Григория Пасько.

Видеорепротаж медиапроекта "Соль":

8 ноября в Сыктывкаре полиция по схожему сценарию сорвала семинар Пасько. Примерно через час после начала лекции администратор гостиницы попросила его выйти из аудитории. По ее словам, в полицию поступил звонок с информацией, что в гостинице заложена бомба. Журналист отказался покидать гостиницу, лекция продолжилась. Еще через 10 минут зазвучали сигналы тревоги, участникам семинара предложили покинуть здание. В это время в холле гостиницы было около десятка полицейских, а у здания дежурило четыре полицейских автомобиля.

Самого журналиста, по его словам, "увезли на допрос". "Сижу в УВД Сыктывкара. На допросе. В этот раз от моего имени добрые люди сообщили,что я хочу взорвать Республику Коми. Семинар по журналистике пришлось прервать", - написал он на своей странице.

По словам Пасько, ему "внушали", что сообщение о бомбе направил именно он. Дознаватель намеревалась составить протокол об изъятии у журналиста телефона, но он вызвал адвоката. После этого Пасько предложили написать заявление об отказе выдачи телефона. Он написал его, а также составил заявление о совершении в отношении него преступления - "ложного доноса о подготовке мной теракта в Сыктывкаре".

7 ноября в Барнауле полиция по итогам доследственной проверки возбудила дело о нападении на Пасько. На журналиста напали в Барнауле 27 сентября. Двое неизвестных, набросившиеся на журналиста, кричали: "Убирайся из нашего города!"

Оставить комментарий Обсудить
26.11.2016

новость Новости по теме
09.11.2016 Полицейские сорвали семинар журналиста Пасько в Сыктывкаре →
27.09.2016 В Барнауле напали на журналиста Григория Пасько →
23.04.2016 Британского журналиста высылают из России за прочитанную им бесплатную лекцию →
27.05.2010 ЕСПЧ отказался пересмотреть дело Григория Пасько →
23.10.2009 Страсбургский суд отказал Пасько в иске против России →
05.09.2003 Верховный суд России отказался пересматривать дело Пасько →
12.08.2003 Григорий Пасько остается невыездным →
24.07.2003 Суд отклонил жалобу Григория Пасько →
09.07.2003 Григория Пасько не выпускают за границу →
Фото и Видео
27633
Play own
Марш против ненависти в Петербурге
27032
Play own
Аврал на Петровке, 38
26434
Play own
Одиннадцатая прогулка Путина
26195
Play own
Болотная площадь: четыре года спустя
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Где кончается Россия
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Умер Фидель Кастро
Молодой Фидель Кастро. Фото с сайта thorninpaw.com
статья Путин и его бомба
Виталий Портников
новость Новые хищения на Восточном
Строительство космодрома Восточный. Фото: vostokdrom.ru
статья Убийство Немцова: угрозы уборщице
Руслан Геремеев и Тамерлан Эскерханов в гостинице "Украина" за день до убийства. Кадр оперативной съемки
статья Путин вам не папа
РЕКЛАМА
Loading...
новость Генерал ФСО арестован
94-й гарнизонный военный суд. Фото: wikimapia.org
новость ДНР выслала журналистов
Сергей Ерженков и Василий Полонский. Фото с сайта "Дождя"
новость Что предложили Белых
Алексей Навальный и Никита Белых на охоте. Фото из блога Навального
новость Самоубийство ученого
Александр Литвиненко в больнице. Фото Wikipedia
новость Диссертацию Мединского рассмотрят в МГУ
Владимир Мединский. Фото: medinskiy.ru
новость Ядерный арсенал Клинцевича
Франц Клинцевич. Фото: er.ru
новость РКН против Деда Мороза
Встреча деда Мороза в Москве. Фото Д.Борко/Грани.Ру
новость Незаконная премия главного почтальона
Дмитрий Страшнов. Фото: pochta.ru
новость Задержан генерал ФСО
Флаг ФСО. Фото: atributia.ru
новость Допрос Януковича сорван
Пресс-конференция Виктора Януковича. Кадр видеотрансляции
новость Личные данные расстрельщиков
Тела политзеков, расстрелянных НКВД. Львов, июль 1941. Источник: cdvr.org.ua
новость Поджоги в Хайфе
Пожар в Хайфе, 24.11.2016. Кадр видео с youtube-канала Arutz Sheva TV
новость Атака на мать Дадина
Ильдар Дадин протестует в ШИЗО, 12.09.2016. Кадр видеозаписи фсиновцев; источник: vesti.ru
новость Дело московских "террористов"
Аслан Байсултанов. Кадр "России-24"