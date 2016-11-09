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В Сыктывкаре полиция сорвала семинар бывшего руководителя международной неправительственной организации "Фонд поддержки расследовательской журналистики" Григория Пасько. Как передает портал "7x7", вечером 8 ноября, примерно через час после начала лекции Пасько, администратор гостиницы попросила его выйти из аудитории.

По ее словам, в полицию поступил звонок с информацией, что в гостинице заложена бомба. Журналист отказался покидать гостиницу, лекция продолжилась. Еще через 10 минут зазвучали сигналы тревоги, участникам семинара предложили покинуть здание. В это время в холле гостиницы было около десятка полицейских, а у здания дежурило четыре полицейских автомобиля.

Самого журналиста, по его словам, "увезли на допрос". "Сижу в УВД Сыктывкара. На допросе. В этот раз от моего имени добрые люди сообщили,что я хочу взорвать Республику Коми. Семинар по журналистике пришлось прервать", - написал он на своей странице в Фейсбуке.

По словам Пасько, ему "внушали", что сообщение о бомбе направил именно он. Дознаватель намеревалась составить протокол об изъятии у журналиста телефона, но он вызвал адвоката. После этого Пасько предложили написать заявление об отказе выдачи телефона. Он написал его, а также составил заявление о совершении в отношении него преступления - "ложного доноса о подготовке мной теракта в Сыктывкаре".

Журналист опасается, что "шоу с бомбой" может закончиться уголовным делом. "Ни секунды не сомневаюсь, чья тень маячит за всеми этими деяниями – что в Барнауле, что в Сыктывкаре. И охотно верю, что, как предположил вчера в разговоре со мной сотрудник администрации главы региона, "провокации продолжатся", - написал Пасько.

Накануне местные СМИ опубликовали несколько материалов о приезде журналиста под заголовками "Деньги чешских миллиардеров намерены раздавать в Сыктывкаре" и "В "Школе предателей" будут натаскивать сыктывкарских блогеров". При этом оба материала были идентичны по содержанию и копировали запись из анонимного блога в "Живом журнале".

7 ноября в Барнауле полиция по итогам доследственной проверки возбудила дело о нападении на Пасько. На журналиста напали в Барнауле 27 сентября. Двое неизвестных, набросившиеся на журналиста, кричали: "Убирайся из нашего города!"

В декабре 2001 года Тихоокеанский флотский военный суд приговорил Пасько к четырем годам строгого режима по обвинении в шпионаже в пользу Японии. В январе 2003-го осужденный вышел из колонии по УДО. Он обжаловал приговор в ЕСПЧ, однако проиграл разбирательство. Страсбургский суд заявил, что Пасько был осужден как военный, а не как журналист и наказание "не было непропорциональным".

"Фонд поддержки расследовательской журналистики" в апреле 2015 года был включен Минюстом в список "иностранных агентов". 17 августа нынешнего года судья Пресненского райсуда Москвы Валентин Ершов ликвидировал организацию.