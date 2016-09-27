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Также: Регионы, Происшествия, СМИ, Свобода слова, Россия, Общество, Политика | Персоны: Григорий Пасько

новость В Барнауле напали на журналиста Григория Пасько

27.09.2016
Григорий Пасько. Фото Граней.Ру
Григорий Пасько. Фото Граней.Ру
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В Барнауле совершено нападение на журналиста Григория Пасько. Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбуке.

Пасько уточнил, что сейчас находится в РОВД Барнаула и дает объяснения полиции. По его словам, ему выписали направление на медицинское освидетельствование.

По словам корреспондента "Голоса Америки" Данилы Гальперовича, Пасько приехал в Барнаул на семинар по расследовательской журналистике. Нападавших было двое. Пасько утверждает, что нападение было явно заказным, так как избивавшие его кричали: "Убирайся из нашего города".

Также, как рассказал Пасько "Эху Москвы", впервые за многолетнюю историю семинаров участников на входе поименно переписывали сотрудники полиции.

Капитан второго ранга Григорий Пасько работал корреспондентом издания Тихоокеанского флота России "Боевая вахта". В 1996 и 1997 году он по заданию начальства помогал двум японским изданиям (газете "Асахи" и телекомпании NHK), рассказывал им о деятельности российского издания. В ноябре 1997 года его арестовали, а в июле 1999 года осудили за злоупотребление полномочиями, но амнистировали.

В декабре 2001 года Тихоокеанский флотский военный суд признал Пасько виновным в государственной измене в форме шпионажа (статья 275 УК) в пользу Японии в связи с его публикациями на экологическую тематику. В них, по мнению суда, содержались сведения, составляющие государственную тайну.

Журналиста приговорили к четырем годам колонии строгого режима и лишили воинского звания. В январе 2003 года он условно-досрочно освободился из колонии в Уссурийске.

Пасько настаивает на том, что его осудили незаконно и непропорционально. Он обратился в Европейский суд, посчитав, что российские власти нарушили его право на свободу выражения мнения. Страсбургский суд, однако, посчитал, что Пасько был осужден как военнослужащий, а не как журналист, и наказание "не было непропорциональным".

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27.09.2016

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